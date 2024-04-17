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Журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым

17 апреля 2024 07:17
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В социальной сети X опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с основателем платформы Telegram Павлом Дуровым, пишет РИА Новости.

Так, видео интервью размещено в соцсети X. Продолжительность ролика – 58 минут. Также в своем Telegram-канале Карлсон добавил 10-минутную часть из беседы с Дуровым.

По мнению Дурова, необходим обмен информацией с представителями СМИ, имеющими разнонаправленные взгляды в политике. Такой способ взаимодействия, как он считает, способствует расширению информированности об истории Telegram у желающих.

# It-технологии # Павел Дуров # Такер Карлсон

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