Журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым

В социальной сети X опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с основателем платформы Telegram Павлом Дуровым, пишет РИА Новости.

Так, видео интервью размещено в соцсети X. Продолжительность ролика – 58 минут. Также в своем Telegram-канале Карлсон добавил 10-минутную часть из беседы с Дуровым.

По мнению Дурова, необходим обмен информацией с представителями СМИ, имеющими разнонаправленные взгляды в политике. Такой способ взаимодействия, как он считает, способствует расширению информированности об истории Telegram у желающих.