Новости по тегу #Священник Александр Пальчевский

«Это святой, который близок к нам по времени, духу. Поэтому он так понятен. Его слова, наставления действительно откликаются в сердцах очень многих людей».
Чем заменить слово «толерантность»? От чего нужно защищать наши ценности? И как все конфессии и народы живут в мире в Беларуси? Ответы на эти вопросы искали спикеры ток-шоу «По существу».
«Без всяких сомнений, Господь любит белорусов».
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