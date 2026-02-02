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Новости по тегу #Священник Александр Пальчевский

«Святой, который является нашим современником» – рассказываем о преподобном Гаврииле Самтаврийском
02 февраля 2026 12:35

«Святой, который является нашим современником» – рассказываем о преподобном Гаврииле Самтаврийском

Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты
23 декабря 2024 18:53

Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты

Протоиерей: мы видим, как прекрасно взаимодействуют государство и церковь – во многом это заслуга Лукашенко
17 декабря 2024 16:16

Протоиерей: мы видим, как прекрасно взаимодействуют государство и церковь – во многом это заслуга Лукашенко

«Священник является наставником и проводником». Что такое церковь и как устроена жизнь прихода?
18 октября 2022 09:26

«Священник является наставником и проводником». Что такое церковь и как устроена жизнь прихода?

Священник Александр Пальчевский: «В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением»
08 мая 2021 08:43

Священник Александр Пальчевский: «В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением»

Церковь и коронавирус. Как проходят службы во время пандемии COVID-19?
07 мая 2021 09:48

Церковь и коронавирус. Как проходят службы во время пандемии COVID-19?

Обязательно ли ходить в воскресную школу, чтобы стать священником? Настоятель прихода храма о работе церкви с молодёжью
07 мая 2021 09:46

Обязательно ли ходить в воскресную школу, чтобы стать священником? Настоятель прихода храма о работе церкви с молодёжью

«Верующие люди с болью в сердце переживают это». Как БПЦ относится к политической ситуации в стране?
06 мая 2021 12:44

«Верующие люди с болью в сердце переживают это». Как БПЦ относится к политической ситуации в стране?

В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?
06 мая 2021 12:42

В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику
06 мая 2021 12:40

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику