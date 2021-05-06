«Верующие люди с болью в сердце переживают это». Как БПЦ относится к политической ситуации в стране?

Юлия Алексеюк, ведущая: Животрепещущий вопрос: как православная церковь относится к тем событиям, которые сейчас происходят в стране, к этим противостояниям?

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:

Церковь, конечно, не может себя отделять от общества. Мы являемся частью этого общества, и священноначалие, священнослужители, верующие люди с болью в сердце переживают эту ситуацию, которая имеет место сегодня. Мы совершаем богослужения, стараемся возносить свои молитвы о том, чтобы Господь послал в жизнь нашего народа мир, любовь и взаимопонимание.