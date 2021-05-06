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«Верующие люди с болью в сердце переживают это». Как БПЦ относится к политической ситуации в стране?

06 мая 2021 12:44
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Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Животрепещущий вопрос: как православная церковь относится к тем событиям, которые сейчас происходят в стране, к этим противостояниям?

«Верующие люди с болью в сердце переживают это». Как БПЦ относится к политической ситуации в стране?-1

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:
Церковь, конечно, не может себя отделять от общества. Мы являемся частью этого общества, и священноначалие, священнослужители, верующие люди с болью в сердце переживают эту ситуацию, которая имеет место сегодня. Мы совершаем богослужения, стараемся возносить свои молитвы о том, чтобы Господь послал в жизнь нашего народа мир, любовь и взаимопонимание.

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику – читайте здесь.

# Церковь # общество # Юлия Алексеюк # Священник Александр Пальчевский

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