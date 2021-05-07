Обязательно ли ходить в воскресную школу, чтобы стать священником? Настоятель прихода храма о работе церкви с молодёжью

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске. Юлия Алексеюк, ведущая:

Много ли сейчас желающих стать священниками?

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:

Если сравнивать с другими профессиями, видами деятельности, хотя священство мы не можем относить к какой-то профессии – это определенное призвание, служение. Если сравнивать, то принимать такой образ жизни и такое служение сегодня готовы и способны немногие. Юлия Алексеюк:

А как вы к этому пришли? Священник Александр Пальчевский:

В возрасте 15 лет родители стали чаще водить меня в храм. Приходя в храм на богослужение, я стал больше обращать внимание на то, что там происходит. Мне нравилось церковное пение, нравилось то, что делает священник, я обращал внимание на тексты, проповеди и в какой-то момент понял, что больше ничем в своей жизни не хотел бы заниматься. И с 15 лет я себя готовил к священству. Юлия Алексеюк:

Если ребенок пришел к тому, что он хочет стать в будущем священнослужителем, не обязательно, чтобы он был в воскресной школе? Можно пойти таким путем, как вы?

Священник Александр Пальчевский:

Да, как правило, таких случаев большинство. Когда мы учились в семинарии, среди однокурсников совсем немного было сыновей священников. Большая часть студентов происходила из семей малоцерковных, а может и совсем нецерковных. Юлия Алексеюк:

Есть ли такая проблема прихожан и захожан? Вы с ней сталкиваетесь? Священник Александр Пальчевский:

Я не думаю, что для священников это может быть проблемой, потому что мы рады любому человеку, приходящему в храм. Но все же приходится отмечать, что сегодня молодой человек, а может и немолодой, заходя в храм, бывает, не знает, как себя вести, к какой иконе подойти, как перекреститься. Конечно, в церкви мы сделаем все возможное, чтобы такого человека принять, пообщаться с ним, пригласить на богослужение, на встречи, попробовать открыть ему мир православной церкви, рассказать о вероучении и традициях православия. Юлия Алексеюк:

Мне кажется, очень важно, что вы об этом сказали, потому что особенно для молодого поколения иногда своеобразный барьер, когда ты не знаешь, как себя вести в церкви и тебе сложно туда прийти и признать это. В этот момент очень важна помощь, поддержка, которую вы готовы оказать, чтобы человек погрузился в этот мир.