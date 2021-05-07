Обязательно ли ходить в воскресную школу, чтобы стать священником? Настоятель прихода храма о работе церкви с молодёжью

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Много ли сейчас желающих стать священниками?
Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Много ли сейчас желающих стать священниками?
Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:
Если сравнивать с другими профессиями, видами деятельности, хотя священство мы не можем относить к какой-то профессии – это определенное призвание, служение. Если сравнивать, то принимать такой образ жизни и такое служение сегодня готовы и способны немногие.
Юлия Алексеюк:
А как вы к этому пришли?
Священник Александр Пальчевский:
В возрасте 15 лет родители стали чаще водить меня в храм. Приходя в храм на богослужение, я стал больше обращать внимание на то, что там происходит. Мне нравилось церковное пение, нравилось то, что делает священник, я обращал внимание на тексты, проповеди и в какой-то момент понял, что больше ничем в своей жизни не хотел бы заниматься. И с 15 лет я себя готовил к священству.
Юлия Алексеюк:
Если ребенок пришел к тому, что он хочет стать в будущем священнослужителем, не обязательно, чтобы он был в воскресной школе? Можно пойти таким путем, как вы?
Священник Александр Пальчевский:
Да, как правило, таких случаев большинство. Когда мы учились в семинарии, среди однокурсников совсем немного было сыновей священников. Большая часть студентов происходила из семей малоцерковных, а может и совсем нецерковных.
Юлия Алексеюк:
Есть ли такая проблема прихожан и захожан? Вы с ней сталкиваетесь?
Священник Александр Пальчевский:
Я не думаю, что для священников это может быть проблемой, потому что мы рады любому человеку, приходящему в храм. Но все же приходится отмечать, что сегодня молодой человек, а может и немолодой, заходя в храм, бывает, не знает, как себя вести, к какой иконе подойти, как перекреститься. Конечно, в церкви мы сделаем все возможное, чтобы такого человека принять, пообщаться с ним, пригласить на богослужение, на встречи, попробовать открыть ему мир православной церкви, рассказать о вероучении и традициях православия.
Юлия Алексеюк:
Мне кажется, очень важно, что вы об этом сказали, потому что особенно для молодого поколения иногда своеобразный барьер, когда ты не знаешь, как себя вести в церкви и тебе сложно туда прийти и признать это. В этот момент очень важна помощь, поддержка, которую вы готовы оказать, чтобы человек погрузился в этот мир.
Юлия Алексеюк:
Расскажите, как вы проводите работу с молодым поколением.
Священник Александр Пальчевский:
С самого начала образования нашего прихода мы открыли направление работы с молодежью и в социальном направлении, и в образовательном. Мы регулярно посещаем детские приюты во Фрунзенском районе Минска, стараемся много времени проводить с детьми, вывозим их на природу, посещаем музеи, выставки. В нашем храме открыт для молодежи дискуссионный клуб на английском языке, где ребята, которые более-менее свободно владеют английским, принимают участие в обсуждении богословских вопросов, тем на английском языке.
Юлия Алексеюк:
А если взрослые вдруг захотят принять участие в этом кружке?
Священник Александр Пальчевский:
Конечно, для взрослых также проходят регулярные встречи по изучению основ православной веры, Священного Писания, где в доступной обстановке можно побеседовать со священником, задать вопросы в отношении духовной жизни и любых других интересующих сфер.
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