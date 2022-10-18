«Священник является наставником и проводником». Что такое церковь и как устроена жизнь прихода?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ о современной приходской жизни мы поговорили со священником Александром Пальчевским, настоятелем храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Что такое церковь?

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Отец Александр, есть книга «Духовная жизнь и как на нее настроиться». А как настроиться на современную приходскую жизнь? И кто это должен сделать? Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске:

По словам апостола Павла, церковь – это тело Христово. Это самое полное, емкое и удивительное определение церкви. Церковь – это богочеловеческий организм. И каждый человек, член церкви является частью этого организма живого, богочеловеческого тела Христа. Поэтому все составляющие этого тела должны стремиться друг к другу. И в приходе, в общине священники должны принимать все необходимые усилия и действия, чтобы двигаться навстречу прихожанам. Это же требуется и от самих прихожан, членов общин. Как устроен приход? Олег Лепешенков:

А из чего складывается внебогослужебная жизнь прихода?

Александр Пальчевский:

Это зависит от специфики и особенностей каждого отдельного прихода. В Минске есть много примеров, где отдельный приход специализируется на каком-то определенном служении. Это может быть работа, связанная с различными социальными, образовательными проектами. Это может быть работа с молодежью. И в то же время в каждом приходе в той или иной степени эти направления могут отражаться, иметь какую-то реализацию, осуществление. Олег Лепешенков:

Мы знаем, что по воскресеньям отдают родители своих детей, например, в воскресную школу. А чем в это время заняться им самим? Александр Пальчевский:

Хорошая практика, когда вместе с занятиями в воскресной школе для детей параллельно в это же время, если приход имеет такую возможность, проходят занятия и для взрослых. В нашем храме сложилась практика регулярных чаепитий после воскресных литургий и праздничных литургий. Это прекрасная возможность для прихожан остаться со священником, остаться друг с другом, задать вопросы, обсудить какие-то новости, какие-то вопросы, связанные с духовной жизнью, богословские вопросы. После богослужения в течение нескольких часов наши прихожане имеют такую прекрасную возможность: проводить в свободном, открытом общении время друг с другом. Олег Лепешенков:

И как они отзываются о такой возможности? Насколько это востребовано в приходе? Александр Пальчевский:

Первое время не все были к этому готовы. Где-то мне приходилось даже после богослужения задерживаться и осторожно приглашать прихожан остаться. Это составляет одну из основ христианской жизни. Мы говорим о том, что прежде всего центром жизни христианина является Таинство Причащения, Таинство Святой Евхаристии. Мы должны понимать, что когда мы приходим в храм и участвуем в Божественной литургии, мы соединяемся не только с господом, с Христом – мы соединяемся друг с другом. Какие новые и интересные проекты есть у церкви?

Олег Лепешенков:

Отец Александр, если бы вы захотели нарисовать портрет современного прихожанина, каким бы он был? Александр Пальчевский:

Все прихожане очень разные, как и священники. Каждый человек наделен каким-то талантом, какими-то особенностями. И прекрасно, когда прихожане имеют возможности вносить что-то от себя в жизнь и развитие прихода. Опять же, это может быть связано и с участием в богослужении, с организацией просветительских образовательных социальных объектов. В жизни нашего прихода, нашей общины мы наблюдаем, как это происходит. У нас проходят встречи дискуссионного клуба на английском языке. Это такой необычный, интересный, уникальный проект, где есть возможность практики общения на английском языке на вопросы, связанные с историей, богословием, богослужением нашей церкви. Еще один проект, который развивается в нашем приходе, – это социальная работа, поддержка детей с физическими ограничениями, детей, которые находятся в детских приютах и в интернатах. Молодежь, студенты всегда с очень большим интересом откликаются, принимают участие в этих проектах. Много ли молодых людей ходит в храмы?