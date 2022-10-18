«Священник является наставником и проводником». Что такое церковь и как устроена жизнь прихода?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ о современной приходской жизни мы поговорили со священником Александром Пальчевским, настоятелем храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского.
Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ о современной приходской жизни мы поговорили со священником Александром Пальчевским, настоятелем храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Отец Александр, есть книга «Духовная жизнь и как на нее настроиться». А как настроиться на современную приходскую жизнь? И кто это должен сделать?
Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске:
По словам апостола Павла, церковь – это тело Христово. Это самое полное, емкое и удивительное определение церкви. Церковь – это богочеловеческий организм. И каждый человек, член церкви является частью этого организма живого, богочеловеческого тела Христа. Поэтому все составляющие этого тела должны стремиться друг к другу. И в приходе, в общине священники должны принимать все необходимые усилия и действия, чтобы двигаться навстречу прихожанам. Это же требуется и от самих прихожан, членов общин.
Олег Лепешенков:
А из чего складывается внебогослужебная жизнь прихода?
Александр Пальчевский:
Это зависит от специфики и особенностей каждого отдельного прихода. В Минске есть много примеров, где отдельный приход специализируется на каком-то определенном служении. Это может быть работа, связанная с различными социальными, образовательными проектами. Это может быть работа с молодежью. И в то же время в каждом приходе в той или иной степени эти направления могут отражаться, иметь какую-то реализацию, осуществление.
Олег Лепешенков:
Мы знаем, что по воскресеньям отдают родители своих детей, например, в воскресную школу. А чем в это время заняться им самим?
Александр Пальчевский:
Хорошая практика, когда вместе с занятиями в воскресной школе для детей параллельно в это же время, если приход имеет такую возможность, проходят занятия и для взрослых. В нашем храме сложилась практика регулярных чаепитий после воскресных литургий и праздничных литургий. Это прекрасная возможность для прихожан остаться со священником, остаться друг с другом, задать вопросы, обсудить какие-то новости, какие-то вопросы, связанные с духовной жизнью, богословские вопросы. После богослужения в течение нескольких часов наши прихожане имеют такую прекрасную возможность: проводить в свободном, открытом общении время друг с другом.
Олег Лепешенков:
И как они отзываются о такой возможности? Насколько это востребовано в приходе?
Александр Пальчевский:
Первое время не все были к этому готовы. Где-то мне приходилось даже после богослужения задерживаться и осторожно приглашать прихожан остаться. Это составляет одну из основ христианской жизни. Мы говорим о том, что прежде всего центром жизни христианина является Таинство Причащения, Таинство Святой Евхаристии. Мы должны понимать, что когда мы приходим в храм и участвуем в Божественной литургии, мы соединяемся не только с господом, с Христом – мы соединяемся друг с другом.
Олег Лепешенков:
Отец Александр, если бы вы захотели нарисовать портрет современного прихожанина, каким бы он был?
Александр Пальчевский:
Все прихожане очень разные, как и священники. Каждый человек наделен каким-то талантом, какими-то особенностями. И прекрасно, когда прихожане имеют возможности вносить что-то от себя в жизнь и развитие прихода. Опять же, это может быть связано и с участием в богослужении, с организацией просветительских образовательных социальных объектов. В жизни нашего прихода, нашей общины мы наблюдаем, как это происходит. У нас проходят встречи дискуссионного клуба на английском языке. Это такой необычный, интересный, уникальный проект, где есть возможность практики общения на английском языке на вопросы, связанные с историей, богословием, богослужением нашей церкви. Еще один проект, который развивается в нашем приходе, – это социальная работа, поддержка детей с физическими ограничениями, детей, которые находятся в детских приютах и в интернатах. Молодежь, студенты всегда с очень большим интересом откликаются, принимают участие в этих проектах.
Олег Лепешенков:
Отец Александр, а как обстоит дело в приходе с молодежью? В частности, в вашем храме много ли молодых людей, подростков? Есть ли для них служение, которому они могут себя посвятить?
Александр Пальчевский:
Да, все направления жизни прихода, которые я перечислил, везде присутствует и проявляет себя молодежь. Это и служение в алтаре. Мальчикам, учащимся школы всегда очень интересно, находясь в храме, попасть в алтарь, посмотреть, что там происходит, принять какое-то участие в процессе богослужения.
Олег Лепешенков:
Есть ли что-то в общении с прихожанами, что вас особенно радует?
Александр Пальчевский:
Радует, что мы стараемся сохранять, поддерживать общение за пределами храма, богослужения. В любое время в течение дня мне могут позвонить наши прихожане, задать вопрос, обратиться с просьбой, попросить благословения, может, даже в каких-то простых житейских вопросах, бытовых.
Олег Лепешенков:
Приход иногда сравнивают с семьей. Вы с этим согласны?
Александр Пальчевский:
Конечно, согласен. Действительно, это так. Мы, если говорим о нашей семье, о моей семье, жизнь нашей семьи и жизнь прихода совершенно не можем разделять. И таким же образом складывается во многих семьях нашего прихода. И более того, многие семьи зародились в рамках нашего прихода, нашей общины. Многие молодые люди встретили друг друга и создали свои семьи именно в нашем приходе.
Олег Лепешенков:
Есть ли какая-то разница между тем, ходить ли в храм, посвященный святому, евангельскому событию, для человека?
Александр Пальчевский:
Абсолютно нет никакой разницы. Самое главное – это то, что человек приходит в храм, чтобы встретить бога, чтобы почувствовать его присутствие, близость. И в этом отношении, когда мы говорим об общине, о священнике, священник не должен привлекать людей и новых прихожан к себе. Он должен приводить каждого человека к Христу. И в этом отношении священник является наставником и проводником.
Читайте также:
К каким методам контрацепции церковь относится лояльно? Спросили у православного священника
Как музыка влияет на душу человека? Маэстро Александр Анисимов о работе и сотрудничестве с Церковью
«А зачем нужен священник?» Отвечаем на вопросы тех, кто приходит в церковь