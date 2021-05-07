Церковь и коронавирус. Как проходят службы во время пандемии COVID-19?

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:

Конечно, распространение коронавирусной инфекции внесло значительное изменение в жизнь общества и церкви в том числе. Где-то нам приходится ограничивать определенные проекты, образовательные, социальные. В то же время при применении необходимых мер в наших храмах проходят все богослужения. Это не отражается на количестве верующих в храмах.

Обязательно ли ходить в воскресную школу, чтобы стать священником? Настоятель Прихода храма о работе церкви с молодёжью – читать здесь.