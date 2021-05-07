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Церковь и коронавирус. Как проходят службы во время пандемии COVID-19?

07 мая 2021 09:48
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Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Церковные службы изменились во время пандемии?

Церковь и коронавирус. Как проходят службы во время пандемии COVID-19?-1

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:
Конечно, распространение коронавирусной инфекции внесло значительное изменение в жизнь общества и церкви в том числе. Где-то нам приходится ограничивать определенные проекты, образовательные, социальные. В то же время при применении необходимых мер в наших храмах проходят все богослужения. Это не отражается на количестве верующих в храмах.

Обязательно ли ходить в воскресную школу, чтобы стать священником? Настоятель Прихода храма о работе церкви с молодёжью – читать здесь.

# Коронавирус # общество # Священник Александр Пальчевский # Юлия Алексеюк

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