Священник Александр Пальчевский: «В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением»

Новости Беларуси. Пасхе предшествуют семь недель строгого поста, но главным во время поста считается не воздержание от еды, а молитва. Сегодня в студии «Большого города» разговариваем с настоятелем прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске отцом Александром Пальчевским. Юлия Алексеюк, ведущая:

Наверное, для священника главное в жизни – это строительство храма. Как вы считаете, достаточно ли сейчас в Минске храмов?

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:

На самом деле, у священника могут быть самые разнообразные формы служения. Помимо строительства храма это может быть преподавание, миссионерская работа, образовательная деятельность, работа с молодежью, социальная работа и так далее. Отдельные священники выбирают для себя или их назначают на послушание, которое связано со строительством храма. В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением. Это то, с чем я просыпаюсь утром, вечером ложусь спать и весь день провожу в заботах в этом направлении.

Юлия Алексеюк:

Трудно ли сейчас построить храм? Я знаю, что вы находитесь на этапе подготовки к строительству. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.