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Священник Александр Пальчевский: «В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением»

08 мая 2021 08:43
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Новости Беларуси. Пасхе предшествуют семь недель строгого поста, но главным во время поста считается не воздержание от еды, а молитва. Сегодня в студии «Большого города» разговариваем с настоятелем прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске отцом Александром Пальчевским.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Наверное, для священника главное в жизни это строительство храма. Как вы считаете, достаточно ли сейчас в Минске храмов?

Священник Александр Пальчевский: «В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением»-1

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:
На самом деле, у священника могут быть самые разнообразные формы служения. Помимо строительства храма это может быть преподавание, миссионерская работа, образовательная деятельность, работа с молодежью, социальная работа и так далее. Отдельные священники выбирают для себя или их назначают на послушание, которое связано со строительством храма. В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением. Это то, с чем я просыпаюсь утром, вечером ложусь спать и весь день провожу в заботах в этом направлении.

Священник Александр Пальчевский: «В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением»-4

Юлия Алексеюк:
Трудно ли сейчас построить храм? Я знаю, что вы находитесь на этапе подготовки к строительству. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

Священник Александр Пальчевский: «В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением»-7

Священник Александр Пальчевский:
В 2014 году был зарегистрирован наш приход в честь святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца. На протяжении последних трех лет мы вели подготовительную работу по выделению и получению земельного участка под строительство храма. К настоящему времени мы готовы приступать к строительству, мы прошли этап экспертизы, подготовили прекрасный архитектурный проект, который получил высокую оценку как среди специалистов в области церковной архитектуры, так и светской. Мы получили недавно награду на Международном архитектурном фестивале в Москве. Реализация этого проекта станет украшением города, нашей столицы. В архитектуре храма, который будет строиться в честь святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца, отражаются черты византийской архитектуры. В этом отношении для Минска это будет действительно уникальный объект, храм, который станет местом молитвы, местом встречи человека с Богом.

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# Церковь # общество # Юлия Алексеюк # Священник Александр Пальчевский # Фотофакт

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