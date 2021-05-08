Священник Александр Пальчевский: «В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением»
Новости Беларуси. Пасхе предшествуют семь недель строгого поста, но главным во время поста считается не воздержание от еды, а молитва. Сегодня в студии «Большого города» разговариваем с настоятелем прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске отцом Александром Пальчевским.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Наверное, для священника главное в жизни – это строительство храма. Как вы считаете, достаточно ли сейчас в Минске храмов?
Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:
На самом деле, у священника могут быть самые разнообразные формы служения. Помимо строительства храма это может быть преподавание, миссионерская работа, образовательная деятельность, работа с молодежью, социальная работа и так далее. Отдельные священники выбирают для себя или их назначают на послушание, которое связано со строительством храма. В моей жизни возведение храма является важнейшим направлением. Это то, с чем я просыпаюсь утром, вечером ложусь спать и весь день провожу в заботах в этом направлении.
Юлия Алексеюк:
Трудно ли сейчас построить храм? Я знаю, что вы находитесь на этапе подготовки к строительству. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Священник Александр Пальчевский:
В 2014 году был зарегистрирован наш приход в честь святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца. На протяжении последних трех лет мы вели подготовительную работу по выделению и получению земельного участка под строительство храма. К настоящему времени мы готовы приступать к строительству, мы прошли этап экспертизы, подготовили прекрасный архитектурный проект, который получил высокую оценку как среди специалистов в области церковной архитектуры, так и светской. Мы получили недавно награду на Международном архитектурном фестивале в Москве. Реализация этого проекта станет украшением города, нашей столицы. В архитектуре храма, который будет строиться в честь святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца, отражаются черты византийской архитектуры. В этом отношении для Минска это будет действительно уникальный объект, храм, который станет местом молитвы, местом встречи человека с Богом.
Церковь и коронавирус. Как проходят службы во время пандемии COVID-19? Подробности в материале.