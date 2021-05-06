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В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?

06 мая 2021 12:42
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Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Сегодня сложно нести слово Божье в период, когда люди массово пользуются интернетом, гаджетами? По сути, они живут в таком мире интернета.

В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?-1

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:
Да, сегодня крайне много личного времени и молодежь, и взрослые люди уделяют гаджетам, они много времени проводят в социальных сетях, поэтому, мне кажется, церковь должна в какой-то мере присутствовать там и через социальные сети, интернет, различные площадки нести свое слово, учение Христа. Возможно, многие люди посредством интернета также могут открыть для себя красоту православной церкви.

В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?-4

Юлия Алексеюк:
Я, кстати, видела, что и в социальных сетях есть страница вашего храма. Вы туда выкладываете актуальную информацию.

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# Церковь # общество # Священник Александр Пальчевский # Юлия Алексеюк

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