В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Сегодня сложно нести слово Божье в период, когда люди массово пользуются интернетом, гаджетами? По сути, они живут в таком мире интернета.
Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:
Да, сегодня крайне много личного времени и молодежь, и взрослые люди уделяют гаджетам, они много времени проводят в социальных сетях, поэтому, мне кажется, церковь должна в какой-то мере присутствовать там и через социальные сети, интернет, различные площадки нести свое слово, учение Христа. Возможно, многие люди посредством интернета также могут открыть для себя красоту православной церкви.
Юлия Алексеюк:
Я, кстати, видела, что и в социальных сетях есть страница вашего храма. Вы туда выкладываете актуальную информацию.
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