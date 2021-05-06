В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:

Да, сегодня крайне много личного времени и молодежь, и взрослые люди уделяют гаджетам, они много времени проводят в социальных сетях, поэтому, мне кажется, церковь должна в какой-то мере присутствовать там и через социальные сети, интернет, различные площадки нести свое слово, учение Христа. Возможно, многие люди посредством интернета также могут открыть для себя красоту православной церкви.