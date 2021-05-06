Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику

Новости Беларуси. Второго мая Белорусская православная церковь отпраздновала Светлое Воскресение Христово. В чем суть этого праздника? Об этом в студии «Большого города» поговорим с настоятелем прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске, отцом Александром Пальчевским. Юлия Алексеюк, ведущая:

Хочется узнать, почему Пасха является главным праздником для православных людей.

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:

В текстах богослужений говорится о том, что Пасха – это праздников праздник и торжество из торжеств. Действительно, в этот день мы прославляем воскресшего Господа, который после своего учения, проповеди принял крестную смерть и на третий день после смерти воскрес. Господь на протяжении 40 дней являлся к своим ученикам, к апостолам, укреплял их, открывал им тайны Царства Божьего, поэтому в течение 40 дней мы продолжаем праздновать этот великий день. Юлия Алексеюк:

Этому великому дню предшествует долгий пост. Люди сконцентрированы, зачастую говорят именно о еде. Расскажите, пожалуйста, как духовно очиститься перед этим праздником?

Священник Александр Пальчевский:

Великий пост, конечно, для нас является средством духовного очищения. В Евангелии Господь говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чтобы нам увидеть Господа, чтобы ощутить его в своей жизни, в окружающем мире, необходимо очищение сердца, души, а пост является ношением воздержания от определенных продуктов питания, вспомогательным элементом в нашей духовной работе. Юлия Алексеюк:

Пасха не ограничивается одним днем. Какой период длится праздник? Священник Александр Пальчевский:

В течение 40 дней после Пасхи до праздника Вознесения Господня мы торжественно продолжаем друг друга приветствовать этим пасхальным приветствием «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!» Праздник продолжается на протяжении 40 дней.

Юлия Алексеюк:

Как правильно себя вести, чтобы прийти к этому празднику с чистой душой, со светлым сердцем и по-настоящему его почувствовать? Священник Александр Пальчевский:

В самом начале Великого поста есть такой день, как Прощеное воскресенье. По традиции православной церкви в этот день верующие православные христиане стараются попросить друг у друга прощения. Это одно из первых и важных условий – вступить в Великий пост, его пройти и прийти к празднику Пасхи с миром в душе, с людьми, которые нас окружают. Юлия Алексеюк:

Что для вас жить по-христиански? В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?

Священник Александр Пальчевский:

Для всякого христианина, верующего человека жить по-христиански – это стараться в своей жизни воплощать две самые главные заповеди, о которых говорит Господь. Это любовь к Богу и любовь к ближним. Поэтому задачей для христианина является приобретение этой внутренней гармонии по отношению к Богу, к самому себе, окружающим людям и окружающему миру. Юлия Алексеюк:

Как вы думаете, какое место сегодня занимает церковь в жизни общества? Священник Александр Пальчевский:

Сегодня священников ждут, приглашают как в учреждения образования, школы, вузы, так и в больницы. У нас батюшки посещают и реанимации, тяжело больных. Многие другие сферы жизни все больше и больше внимания обращают на церковь, и сегодня служение священника, слово священника, проповедь православной церкви, мне кажется, достаточно востребованы. Юлия Алексеюк:

Если вернуться к делам мирским, какие блюда вы бы порекомендовали подготовить к праздничному столу?

Священник Александр Пальчевский:

Традиционным и обычным для праздничного стола в день Пасхи является, конечно, кулич, пасха и крашеные яйца. Все остальные блюда и продукты могут применяться и готовиться в зависимости от вкусов семьи. Юлия Алексеюк:

Расскажите, почему именно эти блюда. Как так исторически сложилось? Священник Александр Пальчевский:

На протяжении многих столетий имеет место эта традиция. В отношении кулича, он свое начало берет от артоса – это церковный хлеб, который готовится специально к Пасхе в храме, во время богослужения он освящается. Он используется во время крестных ходов на первой неделе после Пасхи, которая называется Светлой седмицей. Этот хлеб разделяется на части, раздается верующим, и они используют его в течение всего года. Кулич является продолжением этой церковной традиции уже в рамках семьи. Юлия Алексеюк:

Раньше яйца красили исключительно в луковой шелухе, а сейчас очень много разных способов. Как вы относитесь к новым способам, например, наклейкам? «Верующие люди с болью в сердце переживают это». Как БПЦ относится к политической ситуации в стране?