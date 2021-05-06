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Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику

06 мая 2021 12:40
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Новости Беларуси. Второго мая Белорусская православная церковь отпраздновала Светлое Воскресение Христово. В чем суть этого праздника? Об этом в студии «Большого города» поговорим с настоятелем прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске, отцом Александром Пальчевским.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Хочется узнать, почему Пасха является главным праздником для православных людей.

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику-1

Священник Александр Пальчевский, настоятель прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской епархии Белорусской православной церкви:
В текстах богослужений говорится о том, что Пасха это праздников праздник и торжество из торжеств. Действительно, в этот день мы прославляем воскресшего Господа, который после своего учения, проповеди принял крестную смерть и на третий день после смерти воскрес. Господь на протяжении 40 дней являлся к своим ученикам, к апостолам, укреплял их, открывал им тайны Царства Божьего, поэтому в течение 40 дней мы продолжаем праздновать этот великий день.

Юлия Алексеюк:
Этому великому дню предшествует долгий пост. Люди сконцентрированы, зачастую говорят именно о еде. Расскажите, пожалуйста, как духовно очиститься перед этим праздником?

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику-4

Священник Александр Пальчевский:
Великий пост, конечно, для нас является средством духовного очищения. В Евангелии Господь говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чтобы нам увидеть Господа, чтобы ощутить его в своей жизни, в окружающем мире, необходимо очищение сердца, души, а пост является ношением воздержания от определенных продуктов питания, вспомогательным элементом в нашей духовной работе.

Юлия Алексеюк:
Пасха не ограничивается одним днем. Какой период длится праздник?

Священник Александр Пальчевский:
В течение 40 дней после Пасхи до праздника Вознесения Господня мы торжественно продолжаем друг друга приветствовать этим пасхальным приветствием «Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» Праздник продолжается на протяжении 40 дней.

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику-7

Юлия Алексеюк:
Как правильно себя вести, чтобы прийти к этому празднику с чистой душой, со светлым сердцем и по-настоящему его почувствовать?

Священник Александр Пальчевский:
В самом начале Великого поста есть такой день, как Прощеное воскресенье. По традиции православной церкви в этот день верующие православные христиане стараются попросить друг у друга прощения. Это одно из первых и важных условий вступить в Великий пост, его пройти и прийти к празднику Пасхи с миром в душе, с людьми, которые нас окружают.

Юлия Алексеюк:
Что для вас жить по-христиански?

В соцсетях есть страница храма. Как меняется православная церковь в эпоху интернета?

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику-10

Священник Александр Пальчевский:
Для всякого христианина, верующего человека жить по-христиански это стараться в своей жизни воплощать две самые главные заповеди, о которых говорит Господь. Это любовь к Богу и любовь к ближним. Поэтому задачей для христианина является приобретение этой внутренней гармонии по отношению к Богу, к самому себе, окружающим людям и окружающему миру.

Юлия Алексеюк:
Как вы думаете, какое место сегодня занимает церковь в жизни общества?

Священник Александр Пальчевский:
Сегодня священников ждут, приглашают как в учреждения образования, школы, вузы, так и в больницы. У нас батюшки посещают и реанимации, тяжело больных. Многие другие сферы жизни все больше и больше внимания обращают на церковь, и сегодня служение священника, слово священника, проповедь православной церкви, мне кажется, достаточно востребованы.

Юлия Алексеюк:
Если вернуться к делам мирским, какие блюда вы бы порекомендовали подготовить к праздничному столу?

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику-13

Священник Александр Пальчевский:
Традиционным и обычным для праздничного стола в день Пасхи является, конечно, кулич, пасха и крашеные яйца. Все остальные блюда и продукты могут применяться и готовиться в зависимости от вкусов семьи.

Юлия Алексеюк:
Расскажите, почему именно эти блюда. Как так исторически сложилось?

Священник Александр Пальчевский:
На протяжении многих столетий имеет место эта традиция. В отношении кулича, он свое начало берет от артоса это церковный хлеб, который готовится специально к Пасхе в храме, во время богослужения он освящается. Он используется во время крестных ходов на первой неделе после Пасхи, которая называется Светлой седмицей. Этот хлеб разделяется на части, раздается верующим, и они используют его в течение всего года. Кулич является продолжением этой церковной традиции уже в рамках семьи.

Юлия Алексеюк:
Раньше яйца красили исключительно в луковой шелухе, а сейчас очень много разных способов. Как вы относитесь к новым способам, например, наклейкам?

«Верующие люди с болью в сердце переживают это». Как БПЦ относится к политической ситуации в стране?

Про Великий пост, Светлую седмицу и хлеб артос. Священник о церковных пасхальных традициях и подготовке к этому празднику-16

Священник Александр Пальчевский:
Это вполне допустимо. Эти наклейки, формы для украшения яиц имеют разный вид, разное качество. Они вполне могут украсить праздничный стол на Пасху, почему нет?

# Пасха # общество # Священник Александр Пальчевский # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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