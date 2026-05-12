Новости по тегу #Светлана Стаценко

Влюбленная в сцену, она знает, где живет душа белорусской песни и как отличить настоящий талант от мимолетного успеха. Имена ее юных воспитанников на слуху. Они неизменные участники и победители самых престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.
«Маленькие ребята и чуть постарше будут поздравлять не только своих мам, но и всех женщин, которые придут на этот концерт».
11 октября 2026 09:00
11 октября 2026 08:43
11 октября 2026 08:36
11 октября 2026 08:31
11 октября 2026 08:19
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37