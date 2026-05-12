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Новости по тегу #Светлана Стаценко

Научить петь можно любого! Светлана Стаценко рассказала, что важнее – талант или трудолюбие
12 мая 2026 09:28

Научить петь можно любого! Светлана Стаценко рассказала, что важнее – талант или трудолюбие

«Рядом мама». Центр музыкального искусства им. Мулявина подготовил трогательный концерт к 8 Марта
07 марта 2025 08:46

«Рядом мама». Центр музыкального искусства им. Мулявина подготовил трогательный концерт к 8 Марта

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?
27 июня 2021 16:41

«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина
31 августа 2018 09:37

«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина

«Пока весь репертуар не отпоёт, с табуретки не слезет»: мама Артёма Скороля из Ошмян, который выступит на «Славянском базаре»
06 июля 2018 09:03

«Пока весь репертуар не отпоёт, с табуретки не слезет»: мама Артёма Скороля из Ошмян, который выступит на «Славянском базаре»

Как готовятся представители Беларуси к «Славянскому базару-2018»?
06 июля 2018 07:47

Как готовятся представители Беларуси к «Славянскому базару-2018»?

Артём Скороль: «Когда я понимаю, о чём я пою, могу донести до зрителя свои эмоции»
22 марта 2018 13:13

Артём Скороль: «Когда я понимаю, о чём я пою, могу донести до зрителя свои эмоции»

«Она сейчас в Праге, закончила институт». Светлана Стаценко рассказала о своей дочери, Ксении Ситник
22 марта 2018 10:00

«Она сейчас в Праге, закончила институт». Светлана Стаценко рассказала о своей дочери, Ксении Ситник

Светлана Стаценко: о детях, детском творчестве и взаимоотношении взрослых и детей
01 июня 2017 09:01

Светлана Стаценко: о детях, детском творчестве и взаимоотношении взрослых и детей

«Песняры», Светлана Стаценко и ансамбль «Заранак» в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
04 января 2017 18:38

«Песняры», Светлана Стаценко и ансамбль «Заранак» в проекте «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ

Светлана Стаценко: Творческий человек не может сам! Успешно получается у тех, у кого есть грамотный концертный директор, продюсер!
20 декабря 2016 08:19

Светлана Стаценко: Творческий человек не может сам! Успешно получается у тех, у кого есть грамотный концертный директор, продюсер!

XV республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало» прошел в Новополоцке
21 ноября 2016 05:56

XV республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало» прошел в Новополоцке