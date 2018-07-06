«Пока весь репертуар не отпоёт, с табуретки не слезет»: мама Артёма Скороля из Ошмян, который выступит на «Славянском базаре»
В день финала взрослого национального тура силу своего голоса проверили и юные «звездочки» нашей страны! Путевку на детский музыкальный конкурс в этом году завоевал Артем Скороль из Ошмян. В заветную десятку «Славянского базара» 12-летний артист уже попадал, но в этом году вернулся за первым местом!
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Светлана Скороль:
Раньше, когда Артем был маленький, всегда, когда у нас там праздники, на табуретке пел и пока весь репертуар не отпоет, он с табуретки не слезет. Когда он попал даже в десятку, для нас это было: а, как это, вообще?! Мой сын там вот, в десятке!
Андрей Скороль:
Все поздравляли.
Вокалом Артем вот уже два года занимается в Национальном центре имени Владимира Мулявина – в известной на всю страну кузнице молодых талантов под руководством Светланы Стаценко. Именно она и готовит юного артиста к предстоящему участию в «Славянском базаре».
Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, педагог по вокалу, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. Владимира Мулявина:
Это очень значимый конкурс, и уже представлять страну на таком конкурсе – это же победа. Надо верить в своего ребёнка, представителя страны. При любом результате, при любом раскладе, он уже молодец!
Путевку в Витебск Артему обеспечил хорошо подобранный, заводной репертуар: композиция знаменитой группы ABBA: история о любви «The winner takes it all» и «Конь незацугляны» – хит, который когда-то исполнил первый песняр страны – Владимир Мулявин.
Один раз в неделю Артем приезжает из Ошмян в Минск на репетиции. Он уже имеет опыт выступлений на сцене Беларуси, России, Грузии, стран Европы. Но останавливаться на достигнутом не собирается. Главное – вера в себя и желание быть первым!
Артем Скороль, представитель Беларуси на XVI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2018»:
Я свое волнение всегда оставляю за кулисами, оно стоит, я стою, я потом приду и заберу. За кулисами Светлана Адамовна наставляет меня, говорит теплые слова, что я все смогу, что не надо сдаваться.
Как готовятся представители Беларуси к «Славянскому базару-2018»?