«Пока весь репертуар не отпоёт, с табуретки не слезет»: мама Артёма Скороля из Ошмян, который выступит на «Славянском базаре»

В день финала взрослого национального тура силу своего голоса проверили и юные «звездочки» нашей страны! Путевку на детский музыкальный конкурс в этом году завоевал Артем Скороль из Ошмян. В заветную десятку «Славянского базара» 12-летний артист уже попадал, но в этом году вернулся за первым местом!

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Светлана Скороль:

Раньше, когда Артем был маленький, всегда, когда у нас там праздники, на табуретке пел и пока весь репертуар не отпоет, он с табуретки не слезет. Когда он попал даже в десятку, для нас это было: а, как это, вообще?! Мой сын там вот, в десятке!

Андрей Скороль:

Все поздравляли.