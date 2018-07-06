Как готовятся представители Беларуси к «Славянскому базару-2018»?

Не за горами XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»! Билет на вокальный конкурс разыгрывали 10 финалистов национального отбора.

Финал и полуфинал конкурса «Славянский базар в Витебске» пройдут с 12 по 16 июля. Именно там наши молодые артисты Евгений Курчич и Артем Скороль будут защищать честь страны, и в очередной раз докажут всему миру, что Беларусь – поющая страна!

«Мы изменили мировой хит, будем работать над «Crying» Aerosmith»: что ещё исполнит на «Славянском базаре» Евгений Курчич

«Пока весь репертуар не отпоёт, с табуретки не слезет»: мама Артёма Скороля из Ошмян, который выступит на «Славянском базаре»

Как проходит подготовка Евгения Курчича и Артема Скороль? Узнаете, посмотрев видеоматериал.