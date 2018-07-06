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Как готовятся представители Беларуси к «Славянскому базару-2018»?

06 июля 2018 07:47
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Не за горами XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»! Билет на вокальный конкурс разыгрывали 10 финалистов национального отбора. 

Финал и полуфинал конкурса «Славянский базар в Витебске» пройдут с 12 по 16 июля. Именно там наши молодые артисты Евгений Курчич и Артем Скороль будут защищать честь страны, и в очередной раз докажут всему миру, что Беларусь – поющая страна!

«Мы изменили мировой хит, будем работать над «Crying» Aerosmith»: что ещё исполнит на «Славянском базаре» Евгений Курчич

«Пока весь репертуар не отпоёт, с табуретки не слезет»: мама Артёма Скороля из Ошмян, который выступит на «Славянском базаре»

Как проходит подготовка Евгения Курчича и Артема Скороль? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Музыка # Евгений Курчич # Артем Скороль # Светлана Скороль # Андрей Скороль # Светлана Стаценко # Фотофакт # Музыка

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