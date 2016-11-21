XV республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало» прошел в Новополоцке

Новости Беларуси. Лучшие детские голоса страны в эти выходные звучали в Новополоцке. В одном из самых молодых городов Беларуси в 15 раз прошел республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало». К слову, этот проект в свое время стал трамплином в мир шоу-бизнеса для Петра Елфимова, Натальи Подольской и Александра Миненка, который представил Беларусь на детском «Евровидении» в Мальте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году из 120 желающих побороться за гран-при конкурса отобрали лишь 51 ребенка в возрасте от 8 до 16 лет. Впервые приняли участие россияне. Организаторы обещают: в следующем году фестиваль станет международным.

Стефания Круглая, участник открытого республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало-2016» (Беларусь):

Мне очень нравится выступать на сцене. Особенно здесь, потому что здесь очень хорошие люди. Они тебя все время аплодисментами поддерживают.

Светлана Стаценко, председатель жюри открытого республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало-2016»:

Уровень конкурса очень сильный. Ребята, которых мы слушали, были достаточно крепкие вокально и по постановке номера, вообще цельно, по подбору материалов. Мне очень понравился. Я считаю, что те ребята, которые на этом конкурсе заняли какие-то призовые места, мы их обязательно еще услышим и увидим.