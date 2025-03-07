«Рядом мама». Центр музыкального искусства им. Мулявина подготовил трогательный концерт к 8 Марта

Ольга Бурлакова, ведущая: Многие женщины в этот праздник не то что просто ждут подарков, они еще и другим готовят, причем долгое время, эти подарки, чтобы женщины потом, прослезившись, сидели на концерте, умиляясь детскому творчеству. Расскажите о замечательной программе с трогательным названием «Рядом мама».

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

7 марта будет программа, посвященная нашим мамам, где маленькие ребята и чуть постарше будут поздравлять не только своих мам, но и всех женщин, которые придут на этот концерт – подружек, сестричек, бабушек. Для нас это очень трогательное событие, потому что ни для кого не секрет, что когда дети занимаются творчеством, в основном мамы сопровождают их на эти мероприятия. Редко-редко увидишь папу, который там ожидает танцующую или поющую девочку. В основном, конечно же, это мамы, и поэтому в знак благодарности мы бы хотели сделать им вот такой песенный подарок.