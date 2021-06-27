«Очень приятно, что Мозырщина становится ещё более спортивной». Как прошёл фестиваль «Вытокі»?

Новости Беларуси. Мозырь – столица Припятского Полесья – полностью погрузился в фестивальную жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже ставший национальным брендом культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» подарил участникам и гостям праздника массу незабываемых впечатлений. Как отмечают организаторы, главная задача «Вытоков» – создать социально-образовательное пространство, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Этот семейный праздник – своеобразный микс из спорта, науки и искусства.

Это с одной стороны. С другой – среди целей фестиваля поддержка малых городов и продвижение региональных брендов. Как мы помним, ставка на​ регионы – одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.​ Как совместить стратегические национальные цели и незабываемый летний отдых?​ Ответ знает Александр Добриян.​ Такого в Беларуси еще не было. Своеобразный микс из спорта, науки, искусства и национальных традиций – фестиваль «Вытокі» создает в белорусских городах уникальное пространство, заставляющее по-новому оценивать свои возможности и достижения.

​Александр Добриян, корреспондент:

Главные герои третьего дня фестиваля – самые юные спортсмены. Каждый из них при входе получил вот такой бейдж участника. 15 площадок, 15 видов спорта. Чтобы пройти спортивный квест до конца, нужно выполнить задания и получить отметку на каждой из площадок. Анастасия, скажите, сколько таких бейджей сегодня уже выдали?

Анастасия Васюкова, волонтер:

Таких бейджей участников раздали уже больше тысячи, причем из разных городов и разных регионов. Люди активно участвуют. – Таким, как сегодня, вы Мозырь видели когда-нибудь?

– Таким, как сегодня, нет. Но я очень рада за свой город. ​Алексей Гавриловец приехал в Мозырь с друзьями из Ельского района. «Вытокі» открыли для него целый мир спорта, но особенно парня​ впечатлил хоккей.

​Алексей Гавриловец, житель Ельского района:

Здесь интересно. Можно позабавиться. – Сегодня для себя что-нибудь новое нашел?

– Конечно!

– На что думаешь пойти?

– Я теперь думаю идти на хоккей.

– Почему?

– Там интересно, это все очень классное.

Вадим Сушко, защитник хоккейного клуба «Гомель»:

Здесь много видов спорта, можно любой выбрать. Кому как по душе, как к сердцу ляжет. Но тут главное, что желание есть, горят глаза у детей. Я думаю, это самое классное, что может случиться. Это лучше, чем сидеть во дворе в гаджетах. А здесь такой устроили праздник – это хорошо. – Сами получаете удовольствие?

– Конечно, это всегда удовольствие, когда дети радуются. ​ ​

Успехи детей – лучшая награда для родителей. Именно за этим «золотом» пришли на фестиваль Олег и Анжелика Семко. Их дочери Ирине всего пять с половиной лет, последние полтора года девочка занимается акробатикой.

Олег Семко, житель Мозыря:

Мы спортивная семья. Я себя лично помню, с пяти лет уже тяготел к спорту. И до сих пор. Сейчас мне 52 года, я спортивный мужчина. Я зимой в бассейн хожу, на лыжах, в футбол, сколько себя помню, бегаю, в теннис играю. И вообще, я очень люблю спорт. Вот недавно купили шашки, Иринку начинаем учить, как надо правильно играть. Она вчера меня даже выиграла, хоть папа и в поддавки играл. Мы очень любим спорт. Мама тоже у нас молодец, спортивная девушка. «Пришли всей семьей. Все участвуем». Чем запомнились трехдневные «Вытокі» в Мозыре? ​Поддержать олимпийское движение в родной Мозырь, несмотря на плотный график подготовки к Олимпийским играм, приехала Марина Литвинчук.

​Марина Литвинчук, призер Олимпийских игр, чемпионка мира по гребле на байдарке:

Конечно, спорт объединяет, поэтому яркие эмоции, хорошее настроение. Успех в данном мероприятии объединит мозырян. Очень приятно, что Мозырщина становится еще более спортивной. Я думаю, что олимпийцы все-таки придают молодежи вдохновения на завоевание медалей. Поэтому хотелось бы, чтобы еще больше было олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Благодаря Марине Литвинчук и ее коллегам гребля продолжает оставаться важным брендом не только Мозыря и Припятского Полесья, но и всей Беларуси.

​Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры Беларуси:

Мне очень нравится, что «Вытокі» именно здесь, потому что фестивальное движение активизирует, заставляет двигаться. Я всегда говорю: любая жизнь состоит из маленьких мелочей, и большая республика состоит из маленьких региональных городков. И если здесь все это движется и потом в центре, в Минске проходит финал – это всегда очень классно. Поэтому я только за развитие этого регионального бренда «Вытокі». ​