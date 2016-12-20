Светлана Стаценко: Творческий человек не может сам! Успешно получается у тех, у кого есть грамотный концертный директор, продюсер!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина. А также ее воспитанница – Александра Лактионова.

Национальному центру музыкального искусства имени Владимира Мулявина – 10 лет.

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина:

Гордиться можно очень многим. Ребята, которые были за 10 лет в этом центре, и которые ещё продолжают заниматься, принесли в копилку нашего центра очень много наград международных конкурсов, значимых конкурсов: «Славянский базар» и «Евровидение», конкурсы «Сан-Ремо».

Есть ли перспектива развития детей? Намечен ли этот этап для того, чтобы они потом раскрывались

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина:

Когда с детьми занимаешься, занимается с ними педагог. Любая студия, любой центр – всегда есть человек, который это всё возглавляет и это всё курирует. Когда ребёнок вырастает и пытается что-то сделать самостоятельно, он понимает: «А как же это делать? А где взять песню?» А песню всегда искала Светлана Адамовна, подбирала. А у кого же записать профессиональную аранжировку? Успешно получается у взрослых артистов у тех, у кого есть концертный директор грамотный или продюсер. Человек творческий не может сам: всё в одном. Если он творческий, его задача – музыкальный материал, спеть и показать то хорошо, пережить это… А уже дальше продюсер должен беспокоиться: «что», «куда», «кому», «по чём»