Артём Скороль: «Когда я понимаю, о чём я пою, могу донести до зрителя свои эмоции»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2018» – Артем Скороль и заслуженный деятель культуры, педагог по вокалу, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. Владимира Мулявина – Светлана Стаценко.

Что Артём исполнит на фестивале?

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры, педагог по вокалу, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. Владимира Мулявина:

Мы будем петь тот же материал «Конь незацугляны» и «Белый лепесток», возможно, мы будем петь в оригинале на английском. Просто сейчас у Артёма не так хорош английский, как хотелось бы. Когда ребята поют на языке-носителе и делают это плохо, лучше этого не делать. Мы будем петь из репертуара ABBA – это 100%. У нас ещё есть 3,5 месяца, думаю, что можно выучить песню на хорошем английском.