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Артём Скороль: «Когда я понимаю, о чём я пою, могу донести до зрителя свои эмоции»

22 марта 2018 13:13
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2018» – Артем Скороль и заслуженный деятель культуры, педагог по вокалу, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. Владимира Мулявина – Светлана Стаценко.

Что Артём исполнит на фестивале?

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры, педагог по вокалу, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. Владимира Мулявина:
Мы будем петь тот же материал «Конь незацугляны» и «Белый лепесток», возможно, мы будем петь в оригинале на английском. Просто сейчас у Артёма не так хорош английский, как хотелось бы. Когда ребята поют на языке-носителе и делают это плохо, лучше этого не делать. Мы будем петь из репертуара ABBA – это 100%. У нас ещё есть 3,5 месяца, думаю, что можно выучить песню на хорошем английском.

Артём Скороль: «Когда я понимаю, о чём я пою, могу донести до зрителя свои эмоции» -1

Светлана, расскажите про песню «Конь незацугляны»?

Светлана Стаценко:
Это очень известная песня. Это, я считаю, наша белорусская классика. И очень почетно и отрадно, что Артём будет петь эту песню в небольшой кавер-версии, потому что в своё время эту песню пел великий песняр Владимир Мулявин. Артём занимается в центре, имя которого носит имя Владимира Георгиевича Мулявина.

Артём Скороль: «Когда я понимаю, о чём я пою, могу донести до зрителя свои эмоции» -4

Что Артём Скороль исполнял на отборе? Что важно для выступления участников на конкурсе? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Культура # Фотофакт # Светлана Стаценко # Артем Скороль # Славянский базар в Витебске-2018

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