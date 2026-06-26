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Новости по тегу #Светлана Пашкова

Военно-патриотические, педагогические, спортивные – что дает обучение в профильных классах, узнали в Мингорсовете
26 июня 2026 15:27

Военно-патриотические, педагогические, спортивные – что дает обучение в профильных классах, узнали в Мингорсовете

Можно ли без репетиторов успешно сдать ЦЭ и ЦТ – рассказала депутат Мингорсовета
26 июня 2026 14:39

Можно ли без репетиторов успешно сдать ЦЭ и ЦТ – рассказала депутат Мингорсовета

Экскурсии на предприятия, вторичная занятость – минские школьники проходят профориентацию уже с 5 класса
07 февраля 2025 15:49

Экскурсии на предприятия, вторичная занятость – минские школьники проходят профориентацию уже с 5 класса

Почему рабочие специальности в Беларуси лучше оплачиваются? Мнение депутата
07 февраля 2025 14:23

Почему рабочие специальности в Беларуси лучше оплачиваются? Мнение депутата

Приходили как с проблемами, так и с предложениями – в Минске прошёл единый день депутата
11 сентября 2024 17:34

Приходили как с проблемами, так и с предложениями – в Минске прошёл единый день депутата

Школьники из Советского района Минска пообщались с Игорем Марзалюком на тему геноцида белорусов
29 ноября 2022 13:53

Школьники из Советского района Минска пообщались с Игорем Марзалюком на тему геноцида белорусов

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64
01 мая 2020 11:50

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах
01 мая 2020 11:49

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах

«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?
26 августа 2019 09:10

«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?