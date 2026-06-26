Новости по тегу #Светлана Пашкова

«Ребенок, поучившись в профильном классе, посещая факультативы, мотивированно выбирает профессию».
«Система образования может подготовить ребенка к сдаче ЦЭ и ЦТ. Потому что школьная программа построена таким образом, что задания в ЦЭ и ЦТ соответствуют школьной программе».
«Также ребята проходят профессиональную подготовку на УПК. 10-11 классы посещают УПК, где они выбирают любую профессию».
«Если совсем недавно модной специальностью был визажист, зубной техник – они получали большие оклады, зарплату, то на сегодня, например, токарь, фрезеровщик, плиточник – это специальности, которые востребованы».
С 8 утра и до 8 вечера минчане могли обратиться к народным избранникам в любой районной администрации. Поднимались самые разные вопросы, которые касались сферы образования, здравоохранения и коммунального хозяйства.
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