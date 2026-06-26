Военно-патриотические, педагогические, спортивные – что дает обучение в профильных классах, узнали в Мингорсовете

Что сегодня показывает экзаменационная кампания, как развивается столичное образование? Какие возможности есть у современных школьников, какие профессии выбирает молодежь, как помочь ребенку найти свое место в жизни? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Сегодня в тренде профильные классы – инженерные, педагогические, военно-патриотические. Удается ли Минску через это закрыть реальные потребности экономики?
Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Профильные классы сегодня являются инструментом отбора кадров. Если проанализировать ситуацию конкретно по педагогическим классам, то около 40 % ребят, которые выбрали педагогические классы как профиль, как правило, потом поступают в БГПУ имени Танка и около 70 % остаются работать в школе. Стоит еще отметить, что Минский педагогический колледж тоже очень так чутко реагирует на запросы нашей отрасли. Уже в прошлом году – в 2025-2026 году был первый выпуск воспитателей по сопровождению детей с ОПФР. Также был первый набор на воспитателей. Кроме педагогических классов в республике действуют аграрные классы, военно-патриотические, медицинские, спортивные. Это как раз таки является тем инструментом отбора кадров, когда ребенок, поучившись в профильном классе, посещая факультативы введения в профессию, уже мотивированно выбирает профессию. Если, обучаясь в профильном классе, ребенок понимает, посещая мероприятия данного профиля, предприятия данного профиля, ведомства различные, то к выбору профессии подходит более осознанно.
Подробности в видео.