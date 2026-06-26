Военно-патриотические, педагогические, спортивные – что дает обучение в профильных классах, узнали в Мингорсовете

Что сегодня показывает экзаменационная кампания, как развивается столичное образование? Какие возможности есть у современных школьников, какие профессии выбирает молодежь, как помочь ребенку найти свое место в жизни? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Сегодня в тренде профильные классы – инженерные, педагогические, военно-патриотические. Удается ли Минску через это закрыть реальные потребности экономики?