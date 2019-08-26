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«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?

26 августа 2019 09:10
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В отпуске и море по колено, а в океане рабочей суеты так и хочется залечь на дно. Бухгалтер Светлана на обеденном перерыве предается грезам, вспоминая вчерашние объятия египетского солнца.

Светлана Пашкова, бухгалтер:
Мыслями ты еще где-то там, пытаешься как-то это еще удержать у себя, тебе нужно говорить по телефону, думать, логику включать. Поэтому нужно было как-то продлить, наверное, еще чуть-чуть отпуска, чтобы хотелось работать, либо как-то это нужно более постепенно, более плавно.

«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?-1

Не усидеть на рабочем месте и IT-специалисту Никите. Путешественник со стажем исколесил буквально весь американский штат Калифорния, изучил Нидерланды и облюбовал экзотическую Азию. А вот трудовые подвиги совершать не спешит.

«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?-4

Никита Герасименко, IT-специалист:
Снова нужно просыпаться рано, привыкать к работе, к объему работы, такая немного депрессия происходит. Объем работы очень большой и наваливается все сразу на плечи, и приходится все это сразу разгребать это тоже доставляет какие-то неудобства.

«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?-7

К хорошему привыкаешь быстро, но с энтузиазмом приступить к своим профессиональным обязанностям мешает отнюдь не лень.

Марина Прохорова, психолог:
Если человек долго находился в авральном режиме и чувствовал себя белкой в колесе, то, безусловно, сразу же остановиться, погрузиться в состояние релакса не получается, но к тому моменту, когда он начинает получать наслаждение от своего отдыха, наступает время, когда ему нужно возвращаться на работу.

«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?-10

Бесконечные мысли о работе на отдыхе – еще те палки в колесах. Предстоящие дедлайны, переговоры и отчеты дополнительным багажом следуют за отпускниками.

Марина Прохорова:
Чтобы вхождение в рабочий режим было максимально мягким, хорошо бы накануне отпуска попробовать делегировать свои обязанности своим коллегам, сделать так, чтобы в его отсутствие эти задачи не складировались в долгий ящик.

«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?-13

Планируя заграничное путешествие, делайте скидку на акклиматизацию. Не стоит с корабля отправляться на бал. Несколько свободных дней по возвращении позволят восстановить силы и морально подготовиться к рабочим будням.

Марина Прохорова:
После отпуска человеку нужно взять несколько дней, чтобы отдохнуть, чтобы человек уже чисто физически смог восстановиться. Здоровый сон, хорошее питание, максимально расслабиться и не озадачивать, не обременять себя никакими другими вопросами, которые требуют всецелого внимания.

«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?-16

Попробуйте накануне связаться с коллегами и разузнать обстановку, а лучше прихватите для них пару магнитиков. Тогда теплый прием в рабочем коллективе вам обеспечен.

# Психология # общество # Светлана Пашкова # Никита Герасименко # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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