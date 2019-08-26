«Мыслями ты ещё где-то там». Как вернуться к работе после отпуска?

В отпуске и море по колено, а в океане рабочей суеты так и хочется залечь на дно. Бухгалтер Светлана на обеденном перерыве предается грезам, вспоминая вчерашние объятия египетского солнца. Светлана Пашкова, бухгалтер:

Мыслями ты еще где-то там, пытаешься как-то это еще удержать у себя, тебе нужно говорить по телефону, думать, логику включать. Поэтому нужно было как-то продлить, наверное, еще чуть-чуть отпуска, чтобы хотелось работать, либо как-то это нужно более постепенно, более плавно.

Не усидеть на рабочем месте и IT-специалисту Никите. Путешественник со стажем исколесил буквально весь американский штат Калифорния, изучил Нидерланды и облюбовал экзотическую Азию. А вот трудовые подвиги совершать не спешит.

Никита Герасименко, IT-специалист:

Снова нужно просыпаться рано, привыкать к работе, к объему работы, такая немного депрессия происходит. Объем работы очень большой и наваливается все сразу на плечи, и приходится все это сразу разгребать – это тоже доставляет какие-то неудобства.

К хорошему привыкаешь быстро, но с энтузиазмом приступить к своим профессиональным обязанностям мешает отнюдь не лень. Марина Прохорова, психолог:

Если человек долго находился в авральном режиме и чувствовал себя белкой в колесе, то, безусловно, сразу же остановиться, погрузиться в состояние релакса не получается, но к тому моменту, когда он начинает получать наслаждение от своего отдыха, наступает время, когда ему нужно возвращаться на работу.

Бесконечные мысли о работе на отдыхе – еще те палки в колесах. Предстоящие дедлайны, переговоры и отчеты дополнительным багажом следуют за отпускниками. Марина Прохорова:

Чтобы вхождение в рабочий режим было максимально мягким, хорошо бы накануне отпуска попробовать делегировать свои обязанности своим коллегам, сделать так, чтобы в его отсутствие эти задачи не складировались в долгий ящик.

Планируя заграничное путешествие, делайте скидку на акклиматизацию. Не стоит с корабля отправляться на бал. Несколько свободных дней по возвращении позволят восстановить силы и морально подготовиться к рабочим будням. Марина Прохорова:

После отпуска человеку нужно взять несколько дней, чтобы отдохнуть, чтобы человек уже чисто физически смог восстановиться. Здоровый сон, хорошее питание, максимально расслабиться и не озадачивать, не обременять себя никакими другими вопросами, которые требуют всецелого внимания.