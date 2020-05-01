«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах

Новости Беларуси. Учебный день 1 мая в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тем, как проходит процесс обучения в условиях, с которыми столкнулась страна, сегодня познакомился министр образования. Игорь Карпенко посетил 64-ю столичную школу.

Посещаемость здесь невысокая. Ребята, которые учатся дома, держат связь с педагогами с помощью информационных технологий. Главный вопрос, который волнует сейчас родителей, – аттестация. Как заверил министр, аттестованы будут все.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Сегодня очень много в прессе вбросов: как их аттестуют и так далее. Пусть не волнуются: всех, кого надо, всех аттестуем. Для этого надо просто родителю, учащемуся в тесном контакте с учителем и со школой решать эти вопросы. Вся нормативная база и все документы нормативные для этого есть.