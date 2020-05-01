Прямой эфир

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах

01 мая 2020 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учебный день 1 мая в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тем, как проходит процесс обучения в условиях, с которыми столкнулась страна, сегодня познакомился министр образования.

Игорь Карпенко посетил 64-ю столичную школу.

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах-1

Посещаемость здесь невысокая. Ребята, которые учатся дома, держат связь с педагогами с помощью информационных технологий.

Главный вопрос, который волнует сейчас родителей, – аттестация. Как заверил министр, аттестованы будут все.

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Сегодня очень много в прессе вбросов: как их аттестуют и так далее. Пусть не волнуются: всех, кого надо, всех аттестуем. Для этого надо просто родителю, учащемуся в тесном контакте с учителем и со школой решать эти вопросы. Вся нормативная база и все документы нормативные для этого есть.

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах-7

Напомним, впереди у школьников два выходных дня. Но те, кто обучается дома, могут индивидуально проконсультироваться и получить задание у педагога в субботу.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Светлана Пашкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая
01 мая 2020 11:22

«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая

1 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси
01 мая 2020 09:53

1 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси

Новые меры и подходы к использованию гуманитарной помощи в Беларуси. Какие требования выдвинул Александр Лукашенко
30 апреля 2020 20:13

Новые меры и подходы к использованию гуманитарной помощи в Беларуси. Какие требования выдвинул Александр Лукашенко