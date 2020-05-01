Прямой эфир

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64

01 мая 2020 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учебный день 1 мая в белорусских школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тем, как проходит процесс обучения в условиях, с которыми столкнулась страна, сегодня знакомился министр образования.

Игорь Карпенко посетил 64-ю столичную школу.

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64 -1

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64 -3

Посещаемость здесь невысокая. Ребята, которые учатся дома, держат связь с педагогами с помощью информационных технологий. Словом, ни один школьник не остается без внимания. Главный вопрос, который волнует сейчас родителей, – аттестация. Как заверил министр, аттестованы будут все.

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64 -6

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64 -8

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64 -10

В условиях пандемии в каждом учебном заведении нашей страны повышены меры безопасности. Вход для посторонних запрещен. В помещениях – дезинфицирующие средства и разделительные ленты, которые напоминают о соблюдении дистанции.

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64 -13

Светлана Пашкова, директор средней школы № 64 Минска:
У нас закуплен термометр специальный, который меряет на входе температуру. Также у нас в медкабинет учитель всегда может обратиться и посмотреть, есть ли он в какой-то зоне риска.

Если же у ребенка какие-то симптомы – ОРВИ, насморк или просто плохое самочувствие, – мы его заводим в изолятор, в отдельный кабинет, чтобы дети не перекликались между собой. Поэтому я думаю, что условия в школе, наверное, более безопасные, нежели чем если ребенок находится дома, особенно если он без присмотра.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Светлана Пашкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах
01 мая 2020 11:49

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах

«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая
01 мая 2020 11:22

«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая

1 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси
01 мая 2020 09:53

1 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси