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Школьники из Советского района Минска пообщались с Игорем Марзалюком на тему геноцида белорусов

29 ноября 2022 13:53
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Новости Беларуси. «Вспомнить все. Помнить каждого». Сохранение исторической правды и героическое наследие белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Тему геноцида обсудили в минской средней школе № 64, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школьники из Советского района Минска пообщались с Игорем Марзалюком на тему геноцида белорусов-1

Еще раз вспомнить о тех страшных событиях и потрясениях, выпавших на долю белорусов собрались директора, учителя и ученики школ Советского района. Встреча прошла в рамках совместного проекта Мингорисполкома и прокуратуры Минска. В школе № 64 это уже не первое такое мероприятие, где поднимается тема геноцида белорусского народа.

Школьники из Советского района Минска пообщались с Игорем Марзалюком на тему геноцида белорусов-4

Светлана Пашкова, директор средней школы № 64:
В рамках акции проводятся экскурсии по исторически важным, значимым местам. Совсем недавно учащиеся правового класса посетили Красный Берег. После этого ими было написано эссе на тему «Мои впечатления».

Школьники из Советского района Минска пообщались с Игорем Марзалюком на тему геноцида белорусов-7

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы проста павінны ўсведамляць, што далёка не ўсе будуць гісторыкамі, але ёсць нейкія базавыя фундаментальныя рэчы, якія павінен ведаць кожны беларус, кожны грамадзянін краіны. Гэта адказ на тры фундаментальныя пытанні: адкуль мы, чаму мы такія, якія ёсць, і чаму мы будуем сваю стратэгію будучыні так, а не інакш.

Школьники из Советского района Минска пообщались с Игорем Марзалюком на тему геноцида белорусов-10

На встрече подняли вопросы исторической правды и реальных фактов нашего прошлого. Кроме того, особое внимание уделили теме военно-патриотического воспитания молодежи.

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# Великая Отечественная война # общество # Светлана Пашкова # Игорь Марзалюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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