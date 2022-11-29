Школьники из Советского района Минска пообщались с Игорем Марзалюком на тему геноцида белорусов

Новости Беларуси. «Вспомнить все. Помнить каждого». Сохранение исторической правды и героическое наследие белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Тему геноцида обсудили в минской средней школе № 64, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще раз вспомнить о тех страшных событиях и потрясениях, выпавших на долю белорусов собрались директора, учителя и ученики школ Советского района. Встреча прошла в рамках совместного проекта Мингорисполкома и прокуратуры Минска. В школе № 64 это уже не первое такое мероприятие, где поднимается тема геноцида белорусского народа.

Светлана Пашкова, директор средней школы № 64:

В рамках акции проводятся экскурсии по исторически важным, значимым местам. Совсем недавно учащиеся правового класса посетили Красный Берег. После этого ими было написано эссе на тему «Мои впечатления».

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы проста павінны ўсведамляць, што далёка не ўсе будуць гісторыкамі, але ёсць нейкія базавыя фундаментальныя рэчы, якія павінен ведаць кожны беларус, кожны грамадзянін краіны. Гэта адказ на тры фундаментальныя пытанні: адкуль мы, чаму мы такія, якія ёсць, і чаму мы будуем сваю стратэгію будучыні так, а не інакш.