Почему рабочие специальности в Беларуси лучше оплачиваются? Мнение депутата

Белорусский рынок труда – это мировая тенденция – перенасыщен гуманитарными специальностями, в то время как производственным компаниям необходимы инженерные и рабочие специальности. Как открыть настоящие таланты? Об этом и много другом поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов:

На сегодня более востребованы и хорошо оплачиваются рабочие специальности. И ведь рынок труда диктует нам то, что необходимо экономике. В любом государстве в первую очередь получают большую зарплату люди, которые востребованы экономикой, ведь экономика определяет политику.

Если совсем недавно модной специальностью был визажист, зубной техник – они получали большие оклады, зарплату, то на сегодня, например, токарь, фрезеровщик, плиточник – это специальности, которые востребованы. У нас очень активно идет строительство жилья. Эти специалисты, рабочие очень востребованы, они получают хорошую заработную плату и могут еще иметь возможность подработки.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Здесь еще речь о популяризации этих профессий.