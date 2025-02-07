Почему рабочие специальности в Беларуси лучше оплачиваются? Мнение депутата
Белорусский рынок труда – это мировая тенденция – перенасыщен гуманитарными специальностями, в то время как производственным компаниям необходимы инженерные и рабочие специальности. Как открыть настоящие таланты? Об этом и много другом поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов:
На сегодня более востребованы и хорошо оплачиваются рабочие специальности. И ведь рынок труда диктует нам то, что необходимо экономике. В любом государстве в первую очередь получают большую зарплату люди, которые востребованы экономикой, ведь экономика определяет политику.
Если совсем недавно модной специальностью был визажист, зубной техник – они получали большие оклады, зарплату, то на сегодня, например, токарь, фрезеровщик, плиточник – это специальности, которые востребованы. У нас очень активно идет строительство жилья. Эти специалисты, рабочие очень востребованы, они получают хорошую заработную плату и могут еще иметь возможность подработки.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Здесь еще речь о популяризации этих профессий.
Светлана Пашкова:
Согласна. Еще совсем недавно профессия педагог как-то стала утрачивать свою престижность. Сегодня государство урегулировало этот вопрос, эту проблему, и зарплата как раз является показателем того, что государству нужны эти специалисты, ведь сегодня нет ни одного специалиста, который бы не прошел школу, обучение или любое образование. Следовательно, в этих специалистах (педагогах) всегда будет потребность. И государство оценивает сегодня эту категорию востребованной – и соответствующая заработная плата. Человек чувствует себя значимым и старается работать в этой профессии.
Сегодня очень востребованы медики. После ковида мы столкнулись с тем, что без них мы никуда. Мы рассматривали на сессии Мингорсовета, какие изменения у нас в городе будут по финансам. Хочется отметить, что государство реагирует сразу же. Зарплата педагогов с 1 января поднялась, зарплата медиков поднялась, зарплата низшего медперсонала также увеличилась. Это говорит о том, что эти люди востребованы. Следовательно, эта профессия престижна.