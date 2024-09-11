Приходили как с проблемами, так и с предложениями – в Минске прошёл единый день депутата

В Минске прошел единый день депутата. С восьми утра и до восьми вечера минчане могли обратиться к народным избранникам в любой районной администрации. Поднимались самые разные вопросы, которые касались сферы образования, здравоохранения и коммунального хозяйства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Приходили как с проблемами, так и с предложениями. Так пример, жительница Советского района обратилась к депутату с инициативой по уборке территории.

Елена Макарова:

Я пришла с гражданской инициативой по поводу уборки территории в осенний период. Хотела уточнить, попросить проинформировать, где можно взять инвентарь для помощи уборки территорий, куда обратиться и чем помочь можно еще по благоустройству придомовых территорий.

Светлана Пашкова, депутат Минского городского совета депутатов:

Была женщина, которая обратилась с пожеланием, чтобы восстановили горячее водоснабжение. И мы сработали очень быстро с администрацией района. Буквально в течение нескольких часов было восстановлено горячее водоснабжение в целом подъезде и жители подъезда были очень благодарны.