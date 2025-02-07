Экскурсии на предприятия, вторичная занятость – минские школьники проходят профориентацию уже с 5 класса

Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы своих учащихся, начиная уже со среднего звена, 5-6 классы, постепенно готовим к будущей профессии. Как это происходит? Мы предлагаем различного рода экскурсии на предприятия: «Коммунарку», МАЗ – целый ряд предприятий. И ребята могут посмотреть вживую, что это такое. Также в школах сегодня организована возможность вторичной занятости, когда ребята в летний период могут поработать и посмотреть на какие-то виды профессий.

Студотряды тоже сегодня в очень большом приоритете и в образовании, и вообще в государстве. Также ребята проходят профессиональную подготовку на УПК. 10-11 классы посещают УПК, где они выбирают любую профессию: швея, визажист, оператор ЭВМ, повар – любую, которую могут предложить нам учебно-производственные комбинаты. Когда они попробовали себя вживую, они уже понимают, стоит ли им туда поступать или нет. До 9 класса мы показываем различные профессии, мы приглашаем людей с различными профессиями, чтобы они рассказали об этих профессиях, ребята послушали, посмотрели презентацию, мы посетили через экскурсию это предприятие или производство, чтобы у них определенное мнение сформировалось. Тогда ребята уже понимают, надо им поступать в ссузы или нет. Но на сегодня у нас есть хорошая практика, когда ребята успешно заканчивают ссуз, то количество лет обучения в вузе у них уже меньше и они уже имеют практико-ориентированный подход к этой профессии. Это тоже очень хорошо.