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II этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске

18 марта 2026 20:12
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Белорусские стрелки продолжают готовится к международным старта. Второй этап Кубка Беларуси, проверка сил для одних и смотр талантов для других, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

II этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске-2

За пять дней участники проведут 19 финальных поединков, где на награды претендуют сильнейшие из Беларуси и России, а также молодые дарования. Открыли состязания самые юные участники Кубка страны. У девочек в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в заявочных протоколах значилось 22 спортсменки 2010 года рождения и моложе. В финал пробились 8.

Гомельчанка Анна Позняк дебютировала на взрослом турнире. А вот ее подруга по команде Вера Биланова, победительница первого этапа. Собственно, основная борьба развернулась именно среди них. Правда, девчата почувствовали конкуренцию еще и от минчанки Маргариты Черенкевич. Но в итоге она стала третьей, а с разницей в два очка победила Аня.

II этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске-4

Анна Позняк, победительница турнира:
Очень рада и довольна очень. Цель, наверное, дальше продолжить во взрослой жизни уже спортивную карьеру. Напряжение было огромное и волнения было много. Мои кумиры и я хочу на них равняться: Чайка Виктория и Петрова Александра.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Стрельба

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