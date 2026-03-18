II этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Белорусские стрелки продолжают готовится к международным старта. Второй этап Кубка Беларуси, проверка сил для одних и смотр талантов для других, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За пять дней участники проведут 19 финальных поединков, где на награды претендуют сильнейшие из Беларуси и России, а также молодые дарования. Открыли состязания самые юные участники Кубка страны. У девочек в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в заявочных протоколах значилось 22 спортсменки 2010 года рождения и моложе. В финал пробились 8.

Гомельчанка Анна Позняк дебютировала на взрослом турнире. А вот ее подруга по команде Вера Биланова, победительница первого этапа. Собственно, основная борьба развернулась именно среди них. Правда, девчата почувствовали конкуренцию еще и от минчанки Маргариты Черенкевич. Но в итоге она стала третьей, а с разницей в два очка победила Аня.