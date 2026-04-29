Спартакиада среди училищ олимпийского резерва по пулевой стрельбе стартовала в Минске

В Минске стартовала спартакиада среди училищ олимпийского резерва по пулевой стрельбе. 66 участников из семи учебных заведений поспорят за шесть комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске стартовала спартакиада среди училищ олимпийского резерва по пулевой стрельбе. 66 участников из семи учебных заведений поспорят за шесть комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Значимость соревнований неоспоримая, ведь УОРы готовят ближайший резерв национальной команде, а пулевая стрельба в нашей стране медальный вид. Специалисты утверждают, чтобы вырастить конкурентоспособного стрелка, необходимо минимум 6 лет. Система подготовки в училищах идеальная.
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