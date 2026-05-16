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В Беларуси есть все условия для занятий физкультурой и спортом – Лукашенко

16 мая 2026 07:35
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В Беларуси есть все условия для занятий физкультурой и спортом, формирования здоровой нации. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с профессиональным праздником работников и ветеранов физической культуры и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси есть все условия для занятий физкультурой и спортом – Лукашенко-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Многочисленные победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах вызывают чувство гордости за Беларусь и способствуют патриотическому воспитанию молодежи. В этом заслуга тысяч специалистов, которые приумножают славные традиции отечественного спорта и массового физкультурного движения. Благодарю работников и ветеранов отрасли за профессионализм и преданность делу.

# Александр Лукашенко # Государственная политика в области спорта

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