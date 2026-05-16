В Беларуси есть все условия для занятий физкультурой и спортом – Лукашенко

В Беларуси есть все условия для занятий физкультурой и спортом, формирования здоровой нации. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с профессиональным праздником работников и ветеранов физической культуры и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многочисленные победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах вызывают чувство гордости за Беларусь и способствуют патриотическому воспитанию молодежи. В этом заслуга тысяч специалистов, которые приумножают славные традиции отечественного спорта и массового физкультурного движения. Благодарю работников и ветеранов отрасли за профессионализм и преданность делу.