В Афинах 89-летний мужчина устроил стрельбу

В Греции – резонансный инцидент. В Афинах 89-летний мужчина открыл огонь в двух разных местах, ранив пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции и местных СМИ, все произошло накануне утром.

Сначала стрелок пришел в отделение государственного агентства социального обеспечения и выстрелил в сотрудника, ранив его в ногу. Затем он сел в такси и направился в здание суда. Там мужчина сделал несколько выстрелов, легко травмировав четырех сотрудниц канцелярии. По сообщениям греческих медиа, он оставил на месте дробовик и письма, адресованные газетам, после чего скрылся пешком.

Позже его задержали в городе Патры – это примерно 200 километров от столицы. Полиция пока не называет возможные мотивы. Местные СМИ сообщают, что подозреваемый – бывший мусорщик, который, по их данным, имел проблемы с психическим здоровьем. Пострадавшие получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает. Расследование продолжается, правоохранители изучают содержание оставленных посланий.