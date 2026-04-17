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Пьяный житель Шумилино пытался застрелить милиционера – возбуждено уголовное дело

17 апреля 2026 13:45
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Пьяный житель Шумилино пытался убить милиционера из его табельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело. 46-летнего мужчину задержали за хулиганство, он был сильно пьян.

Пьяный житель Шумилино пытался застрелить милиционера – возбуждено уголовное дело-2

По его просьбе вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Там дебошир начал конфликтовать с персоналом, а затем внезапно напал на правоохранителя, завладел его табельным оружием и пытался выстрелить в голову сотруднику милиции. Ему удалось выбить пистолет из рук нападавшего, после чего тот попытался скрыться. Прибывшие наряды оперативно блокировали прилегающую территорию и задержали злоумышленника.

# Нападение # Стрельба

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