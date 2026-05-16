Городские службы оценили состояние минских пляжей

Представители городских служб оценили состояние минских пляжей и пришли к выводу, что они готовы к наплыву отдыхающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для их комфорта сделано многое. Особое внимание уделяется безопасности. На столичных пляжах восемь спасательных станций. Кроме этого, в купальный сезон, который официально длится по 30 сентября, работают еще 20 сезонных спасательных постов. Таким образом охвачены все официально разрешенные зоны отдыха у воды, которые за год буквально преобразились.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас порядка 2 тысяч лежаков уже на пляжных зонах, где-то порядка 4,5 тысячи малых архитектурных форм. Очень серьезное участие принимают в этом благоустройстве наши организации и предприятия. Стремимся к тому, чтобы действительно было комфортно, уютно и доступно для всех отдыхающих. Чтобы, приезжая сюда, мы могли действительно порелаксировать.