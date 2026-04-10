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Белорусские стрелки на Кубке России завоевали 10 наград

10 апреля 2026 17:52
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Белорусские стрелки завоевали золото и серебро в финальный день этапа Кубка России. В стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар Владислав Демеш и Зоя Дасько стали обладателями медалей высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар Илья Чергейко и Мария Мартынова поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Всего на этапе Кубка России наши спортсмены завоевали 10 наград различного достоинства: три золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медаль.

# Стрельба

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