Белорусские стрелки на Кубке России завоевали 10 наград

Белорусские стрелки завоевали золото и серебро в финальный день этапа Кубка России. В стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар Владислав Демеш и Зоя Дасько стали обладателями медалей высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар Илья Чергейко и Мария Мартынова поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Всего на этапе Кубка России наши спортсмены завоевали 10 наград различного достоинства: три золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медаль.