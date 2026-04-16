Сотни учителей вышли на протест в Анкаре после двух случаев стрельбы в турецких школах

Детский смех в турецких школьных коридорах разорвали выстрелы, а вслед за ними гул многотысячных протестов. Страна, где вооруженные нападения на учебные заведения были событиями из ряда вон, теперь охвачена национальным гневом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, всего за 48 часов Турция пережила два случая скулшутинга в разных городах. В общей сложности из-за вооруженных нападений погибли 11 человек, среди них не только дети, но и учителя, свыше 30 ранены. Оба стрелка свели счеты с жизнью на месте преступления. Один – 8-классник, сын отставного полицейского – принес в школу 5 пистолетов. Второй – 18-летний выпускник – устроил расстрел из дробовика.

Родители и учителя тем временем требует от властей ответов. Второй день подряд тысячи турецких педагогов блокируют здание Министерства образования в Анкаре, прорвав полицейские оцепления. Преподаватели настаивают на отставке главы ведомства и реформах: от психологической работы с детьми и предотвращения насилия в школах на корню до контроля за оборотом оружия в местных бандах.

Сегодня мы должны поддержать наших преподавателей и учеников. Только вместе мы можем преодолеть тьму. Власти насмешливо ничего не предпринимают. Посмотрите, они закрылись от нас. Родители, разве вы сегодня не отправляете своих детей в школу с тревогой?