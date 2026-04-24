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В США неизвестные открыли огонь в торговом центре – есть жертвы

24 апреля 2026 09:13
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В США в поле боя превратился торговый центр. Драматические события развернулись в Луизиане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кафе большого супермаркета, который был полон людей, группа неизвестных устроила стрельбу.

Погиб 17-летний подросток. Еще шестеро получили ранения. Большинство пострадавших – несовершеннолетние. Прибывшая полиция задержала пятерых подозреваемых, еще несколько скрылись с места происшествия, сейчас идет масштабная операция по их поиску. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между двумя компаниями людей.

# Стрельба в США # Стрельба

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