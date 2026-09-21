Новости по тегу #Скульптура

«А вывод будет неожиданный. С Годом белорусской женщины вас, девчонки, даже французы поздравляют».
Скульптура монументальна и детализирована: корпус собран из отработанных турбин, а «шерсть» – из шестерен и металлических цепей. У железного мишки есть скелет, суставы, хвост, уши и глаза – все как у настоящего зверя.
В городе решили возродить забытую профессию и вернуть городу оберег от пожаров.
Сад камней в центральном парке – изюминка Сморгони. В 2013-м здесь проходил пленэр молодых скульпторов.
Для него в город доставлено более 200 тонн песка и несколько цистерн с водой.
Четверть века умелец трудится на Минский мебельный центр, а все свободное время посвящает любимой семье и творчеству. 15 лет назад самоучка начинал с обыкновенных ложек.
«Я, буквально перекапывая наш семейный архив, нашел письмо моего отца. Я вращал в руках это письмо, и получился памятник».
Этот монумент стал самым масштабным из созданных в память о Великой Победе после развала СССР.
Памятник в форме солдатского письма станет уже третьим в рамках проекта.
Выставка скульптур «Архив» – настоящее сокровище культурного наследия Беларуси. Экспозиция собрана из фондов Белорусского союза художников.
Чтобы соорудить всю эту красоту, мастерам потребовалось 300 тысяч кубометров льда и снега.
Пожалуй, самые известные из персонажей прописались в Михайловском сквере столицы.
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