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Новости по тегу #Скульптура

Во Франции откроют памятник советским женщинам-партизанам. Есть ли подвох – разобрал Муковозчик
21 сентября 2026 17:27

Во Франции откроют памятник советским женщинам-партизанам. Есть ли подвох – разобрал Муковозчик

Скульптура медведя белорусского мастера отправилась на Ямал
01 сентября 2026 06:49

Скульптура медведя белорусского мастера отправилась на Ямал

В Витебске открыли мини-скульптуру каланчового пожарного
17 апреля 2026 18:40

В Витебске открыли мини-скульптуру каланчового пожарного

Сад камней в Сморгони удивляет туристов! Показываем креативные творения молодых скульпторов
23 сентября 2025 12:48

Сад камней в Сморгони удивляет туристов! Показываем креативные творения молодых скульпторов

Фестиваль песочных скульптур проводят в Гомеле
08 сентября 2025 07:02

Фестиваль песочных скульптур проводят в Гомеле

У ворот этого белоруса вас встретят Баба-яга и домовой – побывали на «сказочном» участке резчика по дереву
19 мая 2025 08:21

У ворот этого белоруса вас встретят Баба-яга и домовой – побывали на «сказочном» участке резчика по дереву

Как родилась идея скульптуры «Живая память благодарных поколений»? Пообщались с создателем
16 мая 2025 09:43

Как родилась идея скульптуры «Живая память благодарных поколений»? Пообщались с создателем

25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату
08 мая 2025 16:02

25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату

Путин передал Талаю монеты для памятника на Поклонной горе в Москве
01 апреля 2025 14:27

Путин передал Талаю монеты для памятника на Поклонной горе в Москве

Где погрузиться в атмосферу 50-80 годов XX века? Рассказываем о выставке в Минске
18 февраля 2025 13:13

Где погрузиться в атмосферу 50-80 годов XX века? Рассказываем о выставке в Минске

В Харбине мастера со всего мира представили ледяные скульптуры
08 января 2025 14:01

В Харбине мастера со всего мира представили ледяные скульптуры

Называл свои работы игрушками! Как Владимир Жбанов создавал скульптуры, известные на всю Беларусь?
11 ноября 2024 08:59

Называл свои работы игрушками! Как Владимир Жбанов создавал скульптуры, известные на всю Беларусь?