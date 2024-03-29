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Викинги, орлы, медведи – мастер украшает скульптурами из дерева территорию Минского района

29 марта 2024 17:33
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Житель Минского района создает огромные скульптуры из дерева, которые украшают садовые участки и городские парки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Викинги, орлы, медведи – мастер украшает скульптурами из дерева территорию Минского района-1

Викинги, орлы, медведи – мастер украшает скульптурами из дерева территорию Минского района-3

Так, мастер из Заславля сам научился вырезать фигуры, когда еще находился в Норвегии. Начинал с малых форм. Когда стало получаться, перешел на ростовые. В работе использует ель, тополь, дуб, сосну. После вырезки почти готовый арт-объект покрывает дегтем, чтобы изделие сохранилось надолго. Фигуры создает разнообразные: викингов, орлов, медведей, сов. Кстати, самую большую может сделать за две недели.

Викинги, орлы, медведи – мастер украшает скульптурами из дерева территорию Минского района-6

Андрей Мельников:
Интернет помогает – смотрю в интернете, анализирую. Положение лап, морды животного, поворот головы у орла, к примеру. Все играет роль, бывает, и не получается, не то чтобы я такой спец. Много и минусов. Бывает, что реже сучки попадаются, бывает, гнилое.

В ближайших планах у Андрея Мельникова построить мастерскую, чтобы зимой было комфортнее работать и создавать все больше шедевров.

# Скульптура # общество # Новости Минска и Минской области

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