«Это мировая жемчужина». Стальной зубр весом более полутонны появился около Дворца Независимости. Кто и как его создавал?

Новости Беларуси. У Дворца Независимости – новый арт-объект. Стальной зубр весом более полутонны занял почетное место и отныне будет встречать многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над беловежским исполином в натуральную величину трудились в кузнечной мастерской Бреста. Мастера с 20-летним опытом, а возраст отдельных инструментов в кузнице и вовсе 100 лет. Часы исключительного ручного труда, чтобы воссоздать в суровом металле силу и мощь. За месяц перешли от эскиза и мини-копии из пластилина до готовой скульптуры.

Николай Мовшук, кузнец:

Самый сложный момент, наверное, был – создать общую форму, чтобы потом грамотно обшить и закрыть. И второй момент самый сложный был – из элементов полосы собрать фактуру шерсти, чтобы придать максимально схожий с реальным зубром.

Чтобы получить металлическую шерсть зубра, кузнецы изготовили более 5 тысяч шерстинок из 400 метров ленты. Стальной красавец прошел закалку тысячной температурой и погружался в расплавленный цинк. Обратную связь мастера ждали с нетерпением – сообщение в Telegram-канале «Пул Первого» раскрыло интригу.

Вячеслав Пищук, кузнец:

Частичка Брестской области теперь там. Естественно, гордость. Не каждый день такие изделия стоят в таких значимых для республики местах.

Николай Барашков, кузнец:

Крупнейший бык, сохранившийся на территории Европы. Это жемчужина не только Беларуси, это мировая жемчужина. Я абсолютно согласен с тем, что зубр – прекрасный символ. Я думаю, все брестчане будут гордиться, что наш зубр стоит там. Потому что это уже достояние всех.