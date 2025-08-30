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«Повестка очень обширная». Посол Беларуси в Китае рассказал о предстоящем саммите ШОС

30 августа 2025 10:30
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Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай. Самолет Главы государства вылетел с аэродрома в Болбасово – день накануне визита Александр Лукашенко провел на малой родине. Борт № 1 взял курс на китайский город Тяньцзинь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повестка очень обширная». Посол Беларуси в Китае рассказал о предстоящем саммите ШОС-2

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
На этом саммите планируется укрепить институциональные основы развития Шанхайской организации, в первую очередь касающиеся вопросов безопасности. Второе направление, которое для нас важно, связано с финансовыми институтами. Создание инструментов и механизмов для финансирования тех инвестиций и проектов, которые могут быть реализованы в рамках реализации инициатив, поддержанных всеми странами. 

Поэтому создание Банка развития ШОС для нас очень важно. И наши предложения и поддержка китайской стороны здесь в полной мере как раз направлены на то, чтобы создать такой институт. Безусловно, развитие экономического сотрудничества для нас важно в части сокращения, снижения барьеров и упрощения таможенных процедур. Чтобы товары двигались быстрее к своему потребителю. 

Поэтому повестка очень обширная. Я не говорю о гуманитарном блоке, где рассматриваются вопросы и взаимодействия в области науки, образования, медицины и так далее.

# Александр Червяков # Международное сотрудничество

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