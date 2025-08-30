ООН выражает обеспокоенность растущим воздействием украинского конфликта на граждан РФ

Организация Объединенных Наций выражает беспокойство из-за воздействия конфликта в Украине на гражданское население России, пишет ТАСС.

По словам помощника главы ООН Мирослава Енча, Москва сообщила о жертвах среди мирных жителей России, о пожаре 24 августа, начавшемся из-за сбитого БЛА ВСУ вблизи Курской АЭС. Была передана также информация Организации об ударах Киева по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. ООН не имеет возможности осуществить проверку указанной информации, однако рост влияния конфликта на гражданское население РФ рождает обеспокоенность, сообщил Енча во время заседания Совета Безопасности организации.

«Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру – это нарушение международного гуманитарного права», – подчеркнул помощник генсека ООН.

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