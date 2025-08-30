Как сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова, озвученные Москвой вопросы касательно работы биолабораторий в Украине, американское экспертное сообщество услышало, пишет ТАСС.

Невзирая на отсутствие внятной реакции от Вашингтона, представители американского экспертного сообщества активно проявляют интерес к указанной теме, рассказала дипломат в ходе комментирования появившейся в СМИ информации о 36 биологических лабораториях США в Украине, проводивших тесты препаратов на людях.

Захарова отметила неоднократность попыток РФ указать международному сообществу на необходимость обратить внимание на опасную неконтролируемую военно-биологическую деятельность США за пределами национальной территории, в том числе в Украине.

Фото: Pinterest