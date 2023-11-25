Бронзовая корзина с картофелем появилась в Бобруйском районе. Какой смысл у арт-объекта?

Новости Беларуси. Новый арт-объект в виде корзины с картофелем, застывшей в бронзе, появился в Бобруйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знак уважения ко второму белорусскому хлебу расположился на территории сельхозпредприятия «Гигант».

В 2023 году здесь получили один из самых больших урожаев за всю историю предприятия – 18 тысяч тонн. Собирали почти 400 центнеров с гектара. Такие цифры в биографии хозяйства можно встретить всего дважды.

Анастасия Гацко, заместитель председателя сельхозпредприятия «Гигант»:

Лукошко с картошкой символизирует наполнение корзины. Арка символизирует победу, соединение земного с неземным. Победа в трудовом соревновании.