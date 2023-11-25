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Бронзовая корзина с картофелем появилась в Бобруйском районе. Какой смысл у арт-объекта?

25 ноября 2023 09:18
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Новости Беларуси. Новый арт-объект в виде корзины с картофелем, застывшей в бронзе, появился в Бобруйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знак уважения ко второму белорусскому хлебу расположился на территории сельхозпредприятия «Гигант».

Бронзовая корзина с картофелем появилась в Бобруйском районе. Какой смысл у арт-объекта?-1

В 2023 году здесь получили один из самых больших урожаев за всю историю предприятия – 18 тысяч тонн. Собирали почти 400 центнеров с гектара. Такие цифры в биографии хозяйства можно встретить всего дважды.

Бронзовая корзина с картофелем появилась в Бобруйском районе. Какой смысл у арт-объекта?-4

Анастасия Гацко, заместитель председателя сельхозпредприятия «Гигант»:
Лукошко с картошкой символизирует наполнение корзины. Арка символизирует победу, соединение земного с неземным. Победа в трудовом соревновании.

Бронзовая корзина с картофелем появилась в Бобруйском районе. Какой смысл у арт-объекта?-7

Местные жители уже наделили бронзовый символ сакральным смыслом. Чтобы привлечь богатство, натирают клубни и ходят вокруг корзины. На будущий год здесь планируют провести первый масштабный бульба-фест. Над концепцией праздника в хозяйстве уже работают, ждут гостей и из соседних районов.

# Скульптура # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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