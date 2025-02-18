Где погрузиться в атмосферу 50-80 годов XX века? Рассказываем о выставке в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Выставка скульптур «Архив» – настоящее сокровище культурного наследия Беларуси. Экспозиция собрана из фондов Белорусского союза художников. Представили новый проект во Дворце искусств. Глядя на работы талантливых авторов, ты словно путешествуешь во времени, погружаешься в атмосферу 1950-1980-х годов, когда формировались архитектурные и художественные стили, ставшие знаковыми для целого поколения.
Константин Костюченко, заведующий кафедрой скульптуры Белорусской государственной академии искусств:
Основная концепция, идея выставки – это показать историю, культуру Беларуси посредством скульптурной пластики. На этой выставке экспонируется и портретное искусство, и фигуры, и какие-то более абстрактные образы. В первую очередь, при составлении этой экспозиции мы делали упор на выразительность, яркость образов, на то, чтобы работы интересно и выигрышно смотрелись в пространстве Дворца искусств.
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