Где погрузиться в атмосферу 50-80 годов XX века? Рассказываем о выставке в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Выставка скульптур «Архив» – настоящее сокровище культурного наследия Беларуси. Экспозиция собрана из фондов Белорусского союза художников. Представили новый проект во Дворце искусств. Глядя на работы талантливых авторов, ты словно путешествуешь во времени, погружаешься в атмосферу 1950-1980-х годов, когда формировались архитектурные и художественные стили, ставшие знаковыми для целого поколения.