Лукашенко оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Решение вопросов по-китайски, заимствование опыта КНР, необходимость «бежать» в вопросе развития двусторонних отношений. Это малая часть заявлений Александра Лукашенко, прозвучавших в интервью Медиакорпорации Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году мы достигли уровня всестороннего партнерства. Но это стало не финишем, а началом новой вехи в отношениях. До 2030 года в приоритете изучение китайского опыта модернизации для технического перевооружения страны. Также продолжается работа в рамках реализации совместной инициативы «Один пояс – один путь».
Александр Шатько, общественный деятель:
Одно то, что мы имеем очень серьезные, плотные отношения (экономические, политические, культурные) с Китаем. У нас есть не только «Великий камень», центр, где Китай очень плотно обосновался со своей экономикой, своими новыми технологиями, но и в других городах есть китайская промышленность.
Это говорит о том, что Китай к нашей стране, к нашему Президенту относится с глубоким доверием. Если бы этого не было, не было бы настолько широких инвестиций. Мы видим и бассейны, и спортивные стадионы. То есть Китай плотно инвестирует в Республику Беларусь, потому что она стабильная, она развивается ровно.
Тема западной политики также звучала в ходе разговора, в том числе в контексте украинского кризиса. Александр Лукашенко не согласен с высказываниями о том, что Трамп проиграл на саммите на Аляске. Америка в данном конфликте – посредник. И глава Белого дома сделал главное – понял позицию России и донес ее до Украины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что было обсуждено, это конкретика, по которой будут разговаривать президенты Путины и Зеленский, конфликтующие стороны. Поэтому удивительно, несмотря на свой характер такой, когда он, в общем, все может сказать, Трамп ничего не сказал. Это удивительно. И это дипломатически очень правильный шаг. И дипломатия имеет тоже свои законы.
Поэтому не надо критиковать Трампа, что он поднял Путина, приподнял и прочее. Трамп посредник, он услышал сторону. Он задал много вопросов Путину, на которое получил ответы, и понял позицию России. Подробности.
В развитие украинской темы звучал вопрос о европейской безопасности. Она должна быть неделимой, а вклад в ее обеспечение должны внести все страны континента, уверен Президент. Он напомнил про ОБСЕ, которая бездействует. На этом фоне ключом к миру могла бы стать другая организация. Не просто дипломатическая, а военно-политическая, подчеркнул Александр Лукашенко.
Лукашенко: пока ОБСЕ бездействует, ключом к миру в Европе могла бы стать другая организация. Подробности.