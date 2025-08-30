Лукашенко оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

В 2022 году мы достигли уровня всестороннего партнерства. Но это стало не финишем, а началом новой вехи в отношениях. До 2030 года в приоритете изучение китайского опыта модернизации для технического перевооружения страны. Также продолжается работа в рамках реализации совместной инициативы «Один пояс – один путь».

Александр Шатько, общественный деятель:

Одно то, что мы имеем очень серьезные, плотные отношения (экономические, политические, культурные) с Китаем. У нас есть не только «Великий камень», центр, где Китай очень плотно обосновался со своей экономикой, своими новыми технологиями, но и в других городах есть китайская промышленность.

Это говорит о том, что Китай к нашей стране, к нашему Президенту относится с глубоким доверием. Если бы этого не было, не было бы настолько широких инвестиций. Мы видим и бассейны, и спортивные стадионы. То есть Китай плотно инвестирует в Республику Беларусь, потому что она стабильная, она развивается ровно.

Тема западной политики также звучала в ходе разговора, в том числе в контексте украинского кризиса. Александр Лукашенко не согласен с высказываниями о том, что Трамп проиграл на саммите на Аляске. Америка в данном конфликте – посредник. И глава Белого дома сделал главное – понял позицию России и донес ее до Украины.