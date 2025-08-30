Трамп намерен заблокировать иностранную помощь на $5 млрд

В планах у президента США Дональда Трампа – отмена одобренного в Конгрессе пакета иностранной помощи, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

В материале предполагается, что Трамп подаст запрос в законодательный орган об отмене расходов непосредственно перед завершением финансового года. Если Белый дом прибегнет к указанному алгоритму, что не делалось в течение 48 лет, то срок использования указанных средств истечет до того, как Конгресс сможет отреагировать на обращение.

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