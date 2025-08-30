Прямой эфир

Трамп намерен заблокировать иностранную помощь на $5 млрд

30 августа 2025 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп намерен заблокировать иностранную помощь на $5 млрд-0

В планах у президента США Дональда Трампа – отмена одобренного в Конгрессе пакета иностранной помощи, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

В материале предполагается, что Трамп подаст запрос в законодательный орган об отмене расходов непосредственно перед завершением финансового года. Если Белый дом прибегнет к указанному алгоритму, что не делалось в течение 48 лет, то срок использования указанных средств истечет до того, как Конгресс сможет отреагировать на обращение.

Читайте также:
Рубио сообщил о закрытии USAID

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Рубио сообщил о закрытии USAID
30 августа 2025 09:31

Рубио сообщил о закрытии USAID

Вспышка высшего балла X может случиться на Солнце 30 августа
30 августа 2025 09:12

Вспышка высшего балла X может случиться на Солнце 30 августа

Трамп предлагает привлечь китайских миротворцев в рамках гарантий для Украины – FT
30 августа 2025 09:02

Трамп предлагает привлечь китайских миротворцев в рамках гарантий для Украины – FT