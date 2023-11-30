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В Солигорске стало на одну фотозону больше. Новый арт-объект появился в центральном парке

30 ноября 2023 15:00
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Новости Беларуси. Новый арт-объект для столицы шахтеров. Парк «Четырех стихий» в Солигорске украсила габаритная инсталляция в стиле МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске стало на одну фотозону больше. Новый арт-объект появился в центральном парке-1

Идея создать такую композицию из металла принадлежит районному отделу по чрезвычайным ситуациям. Арт-объект символизирует связь разных поколений профессионалов. Спасатель из прошлого – как история становления пожарной службы. А боец пожарной команды будущего – символ развития работы МЧС.

В Солигорске стало на одну фотозону больше. Новый арт-объект появился в центральном парке-4

Максим Шихалев, начальник Солигорского ГРОЧС, полковник внутренней службы:
Между ними то оборудование, которое применяется при тушении пожаров, ликвидации ЧС. Естественно, все это выглядит символично. Создание таких объектов направлено на формирование культуры безопасности жизнедеятельности в обществе, а также чтобы подчеркнуть и положительный имидж доблестной профессии спасателя.

Разместился арт-объект у фонтана и уже стал местом притяжения для солигорчан. Мелкие детали большой композиции с интересом рассматривают как дети, так и взрослые.

# Скульптура # общество # Максим Шихалев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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