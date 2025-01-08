В Харбине мастера со всего мира представили ледяные скульптуры

Прекрасный ледяной город словно вырос на заснеженном поле в китайском Харбине. Ежегодно зимой сюда съезжаются мастера со всего мира, чтобы посоревноваться в фигурной резке льда. Скульптуры невероятных форм и размеров, целые ледяные замки сооружались в течение нескольких недель, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем скоро работы оценит жюри, а любоваться инсталляциями гости выставки будут аж до весны. Организаторы обещают, что лед не растает. К слову, чтобы соорудить всю эту красоту, мастерам потребовалось 300 тысяч кубометров льда и снега. Ледяные горки, аттракционы, колесо обозрения, с которого открывается вид на весь комплекс, а это миллион квадратных метров – развлечений полно, и каждое из них помогает погрузиться в настоящую зимнюю сказку.