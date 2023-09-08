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Противостояние тепла и холода. Посмотрите, какие ледяные скульптуры создает художник в Дубае

08 сентября 2023 12:37
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Новости ОАЭ. Сложно поверить, но эти ледяные скульптуры находятся в Дубае. Их создает шриланкский художник Марк Ранасиг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея состоит в том, чтобы показать противостояние тепла и холода.

Противостояние тепла и холода. Посмотрите, какие ледяные скульптуры создает художник в Дубае-1

Людей удивляет, что среди пустынь нашлось место для ледяных произведений искусства. В это сложно поверить, именно поэтому местные и туристы приходят увидеть происходящее своими глазами.

Противостояние тепла и холода. Посмотрите, какие ледяные скульптуры создает художник в Дубае-4

Марк Ранасиг скульптор:
Я работаю по несколько часов, но потом обязательно делаю перерыв. Хотя бы 10-15 минут. Здесь невозможно находиться долго. Нужно выйти на улицу погреться. А потом снова за работу.

Противостояние тепла и холода. Посмотрите, какие ледяные скульптуры создает художник в Дубае-7

Сегодня у Марка собственная компания, которая занимается производством скульптур изо льда для различных мероприятий. В планах – расширить штат сотрудников. Бонусом, говорит автор идеи, станет прохладное место работы. Ведь в помещении, где рождаются творения, обычно -10 градусов по Цельсию.

# Скульптура # Марина Кишкурно # Фотофакт

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