Противостояние тепла и холода. Посмотрите, какие ледяные скульптуры создает художник в Дубае

Новости ОАЭ. Сложно поверить, но эти ледяные скульптуры находятся в Дубае. Их создает шриланкский художник Марк Ранасиг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея состоит в том, чтобы показать противостояние тепла и холода.

Людей удивляет, что среди пустынь нашлось место для ледяных произведений искусства. В это сложно поверить, именно поэтому местные и туристы приходят увидеть происходящее своими глазами.

Марк Ранасиг скульптор:

Я работаю по несколько часов, но потом обязательно делаю перерыв. Хотя бы 10-15 минут. Здесь невозможно находиться долго. Нужно выйти на улицу погреться. А потом снова за работу.