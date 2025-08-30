«Белая Русь» и «Единая Россия» объединят усилия в борьбе с фальсификацией истории

«Белая Русь» и «Единая Россия» подписали протокол о расширении и углублении сотрудничества на 2025-2027 годы. Документ предусматривает конкретные направления межпартийного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе намерены противодействовать электоральному неоколониализму и укреплять политический суверенитет, содействовать расширению приграничного и межрегионального сотрудничества. Также партии намерены объединить усилия в борьбе с фальсификацией истории.

Александр Шпаковский, член Президиума Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь»:

Совершенно очевидно, что политика западноевропейских государств, их сателлитов по стиранию, фальсификаций исторической памяти, искажению истории, и в первую очередь Великой Отечественной войны, проводится весьма активно.

Мы отмечаем эти угрожающие тенденции, агрессивную политику информационного порядка наших недоброжелателей против России и Беларуси. В этой связи крайне важна, как мне представляется, деятельность конструктивных патриотических прогосударственных ведущих политических партий Республики Беларуси и Российской Федерации по защите общей исторической памяти.

Подписание документа состоялось в рамках визита членов Президиума Высшего политсовета «Белой Руси» в Москву. Также стороны подписали совместное заявление о недопустимости фальсификации исторической правды и возрождения нацизма.