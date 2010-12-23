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Новости по тегу #Сидорский

23 декабря 2010 13:00

Сидорский вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси

19 декабря 2010 16:48

В. Андрейченко: Каждый гражданин обязан голосовать не механически, нужно делать это осознанно

17 декабря 2010 13:00

Инвестиции в основной капитал в Беларуси в будущем году составят 68 триллионов рублей

08 декабря 2010 08:47

Сергей Сидорский и Владимир Путин на личной встрече согласуют позиции по ЕЭП

28 ноября 2010 19:30

С. Сидорский: Не думаю, что сегодня надо принимать какие-то экстраординарные меры и отталкивать товары других стран

28 ноября 2010 19:29

С. Сидорский: Мы рассчитываем, что цена на газ может быть сохранена на уровне 2010 года

18 ноября 2010 20:08

Беларусь заинтересована в переносе технологий ведущего мирового химического концерна «BASF» на свои предприятия

17 ноября 2010 19:10

Инвестиционный форум во Франкфурте: белорусская делегация вернется домой с 18 соглашениями

Председатель Восточного комитета немецкой экономики: Мы хотим увеличить экспорт в Беларусь на 14%
17 ноября 2010 12:20

Председатель Восточного комитета немецкой экономики: Мы хотим увеличить экспорт в Беларусь на 14%

Белорусскую делегацию на инвестфоруме в Германии возглавит премьер-министр Сергей Сидорский
17 ноября 2010 07:53

Белорусскую делегацию на инвестфоруме в Германии возглавит премьер-министр Сергей Сидорский

22 октября 2010 17:48

С помощью австрийских инвесторов в Беларуси будет построен современный завод по переработке древесины

20 октября 2010 20:41

Сергей Сидорский вручил государственные награды 80 белорусам