Новости по тегу #Сидорский

Беларусь завершает текущую пятилетку с высокими темпами экономического развития. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Сидорский на вручении государственных наград заслуженным людям страны.
Сегодня свою гражданскую позицию активно проявляют самые известные люди страны.
Проект программы социально-экономического развития республики обсудили в правительстве.
Создание Единого экономического пространства и подготовка соглашений — эти вопросы станут сегодня обсуждать на встрече в Москве главы правительств Беларуси и России. Решение о встрече было принято накануне вечером в ходе телефонного разговора Сергея Сидорского и Владимира Путина.
На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь.
На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Сидорский после посещения завода немецкой компании. Немецкая компания «BASF» уже сотрудничает с нашими предприятиями. В будущем планируется создание еще нескольких совместных белорусско-германских компаний в химической отрасли.
Число участников значительно превысило ожидания организаторов. На белорусский инвестфорум съехались сотни бизнесменов, причем не только из Германии и Евросоюза, но даже из Америки. Названия белорусских городов и предприятий иностранцы произносят уже практически без акцента.
Во Франкфурте-на-Майне 17 ноября начал работу Белорусский инвестфорум. Беларусь на нем представит свыше 160 проектов более чем на $14 млрд. Их смогут оценить около 800 представителей из 36 стран мира. Приветствие участникам инвестиционного форума направил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Во Франкфурте-на-Майне начинает работу Белорусский инвестиционный форум. На нем будет представлено 160 инвестпроектов на сумму свыше $14 млрд. Участникам форума презентуют перспективные направления для вложения денег в сфере промышленности и сельского хозяйства, познакомят с возможными вариантами приватизации белорусских предприятий.
Детали инвестпроекта 22 октября обсуждали в Правительстве. Австрийская компания – крупнейший инвестор в Центральной и Восточной Европе и имеет производства почти в 20 государствах.
Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке. Среди удостоенных медалей Франциска Скорины, «За трудовые заслуги» и благодарности Президента люди самых разных профессий — врачи, педагоги, спортсмены, налоговики и таможенники.
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